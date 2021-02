En Loire-Atlantique, un masque conçu pour les chanteurs

Chanter masqué : pas évident, désagréable même, et pourtant c’est ce que font depuis des mois des dizaines et des dizaines de chœurs, en France et ailleurs, amateurs et professionnels, chœurs d’enfants ou d’adultes…

"Le Grand Masque", des masques conçus pour les chanteurs, © 2020 Le Grand Masque - France