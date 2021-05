En Bretagne, le "Kultur Truck" part bientôt à la rencontre des habitants

A Saint-Brieuc, le Théâtre des Tarabates s’apprête à promener ses spectacles sur les routes de Bretagne grâce à son nouveau camion aménagé : le principe du Foodtruck, mais sauce culture !

Il s’appelle le « Kultur Truck » et c’est le dernier-né du Théâtre des Tarabates : un camion qui, à l’arrêt, s’ouvre grand sur le côté et se déploie en une vraie petite salle de spectacle. Ce fier véhicule part bientôt en tournée sur les routes bretonnes, départ le 25 mai : les habitants de la région pourront le retrouver sur les marchés, les parkings des crèches et des Ehpads, devant les écoles et les collèges…

Camions et bus aménagés de New York à Leipzig

Faire rouler le spectacle vivant, c’est une idée qui a fait mouche, ces derniers mois, dans plusieurs pays. A New-York, les musiciens de l’Orchestre philharmonique sillonnent la grosse pomme, ce mois-ci, à bord de leur gros camion rouge. A Leipzig, nous vous en avions parlé, les vents de l’Orchestre du Gewandhaus ont bravé les frimas de l’hiver, en début d’année, pour jouer depuis le premier étage d’un bus ouvert.

Impromptus artistiques

En Bretagne, même combat pour faire vivre le spectacle et aller à la rencontre des habitants. Les Tarabates, petit nom des artistes de ce théâtre qui est dirigé par le marionnettiste Philippe Saumont, ont d’abord commencé par promener une marionnette, Marthe, pour des petits spectacles itinérants, avant de voir plus grand. En mars, ils ont acheté un camion, qu’ils ont aménagé et grâce auquel, dans quelques jours, ils vont pouvoir proposer ce qu’ils appellent joliment des « impromptus artistiques ».

A bord, des artistes de la région se retrouveront, issus de plusieurs disciplines : musiciens, marionnettistes, comédiens…

La carte de la proximité

Libre désormais aux collectivités, aux institutions et aux établissements d’acheter la prestation à la journée et de choisir parmi les artistes proposés par le Théâtre des Tarabates. Le Kultur Truck est aussi disponible à la location pour y faire jouer d’autres artistes : un vrai outil au service de la diffusion de la culture. Dans cette aventure, le Théâtre des Tabarates est notamment soutenu par la Région, le département et aussi L’intervalle, la scène de Noyal-sur-Vilaine.

Sans hotdog ni pizza, l’esprit foodtruck est pourtant bien présent, si l’on en croit le logo du camion : « Des spectacles à croquer prêt de chez vous ». Bonne route donc à ces artistes qui défendent haut et fort la proximité et l’itinérance artistique.