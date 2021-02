Deux ingénieurs lancent un site de vente de partitions d'occasion

Une plateforme de vente de matériel musical d’occasion, c’est l’idée qu’ont eu, pendant le premier confinement, deux ingénieurs musiciens français.

Le marché de la seconde main a décidément de beaux jours devant lui. Dans le sillage du Bon Coin, plusieurs plateformes de vente en ligne entre particuliers se sont lancées, souvent spécialisées sur un créneau et elles rencontrent un franc succès. Il y a Vinted pour les vêtements, OccaPlan pour les plantes ou encore, plus récemment, Campsider pour le matériel de sport et la nouvelle plateforme d’Emmaüs, Trëmma, version solidaire du Bon Coin.

Pour les musiciens, il y a désormais Trille. Trille comme l’ornement musical bien connu des musiciens classiques, et trille comme une petite injonction à faire le tri dans ses partitions . Car ce tout jeune site encourage les musiciens, amateurs comme professionnels, tous styles confondus, à trier leurs partitions et à revendre celles dont ils n’ont plus besoin. Le site, entièrement gratuit, propose aux musiciens, aux enseignants et aux élèves de vendre et d’acheter des partitions d’occasion. Voilà qui pourrait intéresser, aussi, les associations de parents d’élèves des conservatoires, comme complément des bourses aux partitions qui sont organisées à chaque rentrée scolaire.

L'enjeu est que les musiciens mordent à l’hameçon et mettent leurs partitions en vente. Pour l’heure le site propose un catalogue d’environ 70 partitions et méthodes, mais devrait s’enrichir dans les prochaines semaines. Ce n’est pas tout, aujourd’hui il y a des partitions, et demain nous y retrouverons des instruments, car le site propose une rubrique instruments et accessoires, mais elle est en phase de test, en version « alpha ».

D’autres fonctionnalités seront proposées dans les prochains mois l’idée étant, comme l’annonce la page d’accueil, de devenir une « boîte à outils » pour le musicien. Prochaine étape, le paiement en ligne.

La plateforme étant nouvelle, elle encourage les premiers utilisateurs à donner leur avis et à faire part de leurs suggestions via un formulaire ou les réseaux sociaux.