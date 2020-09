Des concerts dans les refuges des Alpes

Suzanne Gervais nous emmène dans les refuges du massif de la Chartreuse, du plateau du Vercors et de la Barre des Ecrins où quatre jeunes musiciens ont marché tout l’été, plusieurs heures par jour, direction les refuges d’altitude pour donner des concerts au milieu des sommets.

Quand les uns se couchent, avec les poules, emmitouflés dans leurs duvets, les autres commencent tout juste : les randonneurs et les musiciens n’ont finalement, en temps normal, que très peu d’occasions de se croiser, surtout sur les sentiers escarpés !

Qu’à cela ne tienne, ces musiciens passionnés de randonnée – Gaspard, le joueur de balalaïka est fils d’un guide de haute montagne – ont créé, en 2013, la « Tournée des refuges ».

A chaque été sa destination : en 2018, ils parcouraient les sentiers des Dolomites en Italie ; l’été dernier, ils ont joué dans les montagnes de l’île de la Réunion. Ces deux derniers mois, la crise sanitaire ne les a pas empêchés de monter guitare, violon, balalaïka et contrebasse en plus de leurs sacs à dos de 20 kilos dans les refuges alpins.

Nos quatre musiciens ont pu maintenir 25 dates sur les 45 prévues, mais ils ont fait moins de haute montagne que prévu, à cause de la capacité d’accueil réduite des refuges.

En sept ans, le concept est plus que validé par les randonneurs français. Certains montent exprès pour les entendre jouer du jazz manouche, du swing, du blues et des airs populaires russes sous les étoiles ou autour du poêle. D’autres programment même leurs vacances en fonction de l’itinéraire de la tournée, qu’on peut d’ailleurs trouver sur le site tourneedesrefuges.fr.

De quoi oublier les ampoules aux pieds et les jambes lourdes !

Même si les randonnées d’été sont bientôt finies, vous avez encore une chance d’entendre les musiciens avant les frimas de l’hiver.

Pour les courageux, ils jouent le 3 octobre au refuge des Cosmiques, à 3600 mètres d’altitude, dans le massif du Mont-Blanc.

Ils feront aussi une mini-tournée sous un climat plus doux dans les montages corses, du 20 au 25 octobre et on pourra les retrouver au printemps prochain, en plus basse altitude cette fois, sur les sauvages Îles du Ponant, en Bretagne.

Précisons que tous ces concerts sont en entrée libre.