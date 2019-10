Deedo, la nouvelle plateforme de streaming ... africaine !

Si on quitte l’Europe et qu’on regarde plus loin, côté streaming, la Chine a Tensent, l’Inde a Gaana, le Moyen-Orient a Anghami et le continent africain vient de voir débarquer une nouvelle plateforme, elle s'appelle Deedo et se présente comme le « Spotify panafricain ».

Et pour ceux qui, comme Suzanne Gervais, ne connaissent pas grand-chose aux musiques de l’immense continent africain, on y fait des découvertes extraordinaires. Découvrir de nouveaux morceaux, de nouveaux sons, ça fait toujours du bien ! C’est important de sortir, de temps en temps, de sa routine musicale.

Dans les playlists de Deedo, on trouve de la rumba congolaise, de l’afrobeat, du rap ivoirien, du mbalax sénégalais, du cabo capverdien, un mélange entre musiques traditionnelles et création; création qui est intense dans de nombreux pays d’Afrique et dans ses arts en général : la peinture, la photo, la mode, et la musique.

Cette plateforme est toute jeune donc elle n’est pas disponible dans beaucoup de pays, mais elle l’est dans six pays africains dont le Mali, le Sénégal et la Côte d’Ivoire, mais aussi en France et au Royaume-Uni.

La structure de Deedo est bien plus modeste que son aîné Spotify, à laquelle elle se compare, mais son modèle économique est le même : sur abonnement. Espérons que le projet arrive à convaincre des investisseurs et à lever des fonds dans les prochains mois.