Croquis, caricature et BD : quand la musique s'en mêle !

Si vous êtes musicien et que vous passez un peu de temps sur Facebook, en répétition ou chez vous, sans doute avez-vous déjà souri ou ri en tombant sur un dessin de Vincent Flückiger, Valérie Mille ou François Olislaeger. Ce dernier est dessinateur à temps plein, tandis que les deux premiers sont musiciens professionnels, mais troquent volontiers le théorbe et la guitare pour le crayon et le papier, et partagent leurs créations sur internet.

Et leurs dessins font régulièrement les délices des internautes musiciens, c’est en tout cas trois belles découvertes que Suzanne Gervais vous propose si vous ne les connaissez pas, que vous aimerez voir croquer le monde de la musique !

Vincent Flückiger est Suisse, il a commencé la musique par le rock et la guitare avant de se mettre à la musique ancienne avec le luth et le théorbe. Il a étudié à la Schola Cantorum de Bâle. En plus de se produire avec plusieurs ensembles spécialisés, il croque la vie de musicien, prof ou musicien d’orchestre et partage le tout sur sa page Facebook, « L’ambiance va être chouette ».

La deuxième dessinatrice musicienne est Valérie Mille qui collabore d’ailleurs régulièrement à La Lettre du Musicien. Valérie Mille est professeure de guitare à Paris et partage ses dessins sur la page Facebook Lipp Farkas. Page plus confidentielle que celle de Vincent Flückiger, mais qui gagne vraiment à être connue.

Troisième coup de cœur, le dessinateur François Olislaeger, que la vie de musicien et celle des orchestres en particulier inspire beaucoup avec des dessins moins humoristiques, mais plus oniriques.