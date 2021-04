Contrebasse à volonté sur la nouvelle plateforme "String Virtuoso"

Voilà une initiative qui descend dans les graves… de la contrebasse ! « String Virtuoso » est une toute nouvelle plateforme dédiée aux contrebassistes et aux amoureux de cet instrument.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Les premières notes de la « Vocalise en forme de habanera » de Ravel interprétée par la contrebassiste australienne Phoebe Russell, soliste de l’Orchestre symphonique de Queensland : une version rare que l’on peut découvrir sur un nouveau site, www.stringvirtuoso.com, une plateforme entièrement dédiée à l’art de la contrebasse. On y trouve des dizaines et des dizaines de vidéos d’interprétations d’œuvres écrites pour la contrebasse et, plus souvent encore, d’œuvres transcrites pour cet instrument : des suites de Bach, une romance de Beethoven, un air de Rossini, un concerto de Bottesini, une humoresque de Dvorak ou encore de célèbres pages de Schubert…

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

La plateforme propose aussi, chaque semaine, des masterclasses avec les grands contrebassistes du monde entier : Lorraine Campet, deuxième soliste à l’Orchestre philharmonique de Radio France, le jeune soliste allemand Dominik Wagner, Christine Hoock, professeure au Mozarteum de Salzbourg, ou encore Giuseppe Etore, contrebasse solo de l’Orchestre de la Scala de Milan... En plus des masterclasses d’œuvres solo, le site propose des tutoriels d’orchestre : comment travailler la partie de contrebasse de la Symphonie n°7 de Beethoven ? Vraie question, car Beethoven fut l’un des premiers compositeurs à dissocier les contrebasses des violoncelles et à se servir de l’instrument à part entière !

Le site « String Virtuoso » propose aussi des accompagnements au piano, pour pouvoir jouer chez soi, bref, une mine pour la grande et néanmoins discrète communauté des contrebassistes. C’est en anglais et l’abonnement est payant, c’est donc vraiment destiné à un usage grand amateur ou professionnel, mais une partie non négligeable des vidéos inédites du site sont accessibles, librement sur son compte Youtube : de quoi découvrir la virtuosité et l’immense variété de modes de jeu de cet instrument qu’on associe souvent exclusivement à l’orchestre ou au jazz…