Connaissez-vous Musical Chairs ?

Musical Chairs, un site pour les professionnels

Ce site s’appelle donc « Musical Chairs », les chaises musicales, et est loin d'être nouveau : et pourtant, c'est une véritable mine, et les musiciens professionnels sont nombreux à ne pas le connaître.

Musical Chairs, c’est d'une certaine façon Leboncoin des professionnels de la musique classique : des orchestres du monde entier y postent leurs offres d’emploi ; contrebassiste dans un orchestre danois, violon du rang au Deutsches Symphonie-Orchestra à Berlin, ténor à l’Opéra national d’Estonie etc.

Vous pouvez également y trouver des instruments à vendre, et mieux vaut les vendre et les acheter sur Musical Chairs que sur Leboncoin, puisque vos instruments y sont fort bien traités, et surtout, soulignons que la transaction est toujours plus sécurisée sur un site spécialisé.

Un site qui propose aussi des offres d'emploi

Des postes de professeurs dans les conservatoires, des postes dans l’administration... Et puis pour les étudiants, des centaines de stages et de concours y sont répertoriés, en France et ailleurs, jusqu’en Corée et en Australie.

Musical Chairs est un site qui est maintenant rentable puisque tout y est monétisé : les orchestres, les conservatoires et les académies payent pour déposer leurs annonces. Mais pour le musicien, en revanche, c’est gratuit.