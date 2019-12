Connaissez-vous la ludomusicologie ?

Nous vivons en ce moment l’âge d’or du jeu vidéo et l’âge d’or de la musique de jeu vidéo. Elle est en effet de plus en plus enseignée dans les conservatoires et de plus en plus jouée en concert devant des salles de gamers transis. Cet âge d’or a donné naissance à un nouveau métier, une nouvelle spécialité, celle de la ludomusicologue.

On connaissait la musicologie : la ludomusicologie c’est la musicologie appliquée aux jeux vidéo. La ludomusicologie est née chez les anglo-saxons dans les années 1990, c’est une discipline relativement jeune. Alors il n’existe pas encore de diplôme de ludomusicologue, mais certains musicologues se décrètent ludomusicologues et sont reconnus comme tels : beaucoup d’anglo-saxons, forcément, comme Karen Collins, Winifred Philipps, il y a aussi Michiel Kamp, un Néerlandais, et, en France, Fanny Rebillard, qui a consacré sa thèse à l’espace sonore des jeux vidéo.

Quand on sait que certains orchestres symphoniques se spécialisent carrément dans le répertoire pour jeu vidéo, ça donne envie de tendre l’oreille et de voir de quoi est constitué ce répertoire, loin des clichés qu’on peut avoir, ceux d’une musique un peu lourdingue, mélo… Le jeu vidéo fait sa révolution musicale et tout ceci devrait susciter d’autres vocations dans les rangs des étudiants en musicologie.