Confinement et beaux-arts avec les Souffleurs d’Images

Aujourd'hui, il n'est pas question de musique mais de peinture et de sculpture avec l’initiative des Souffleurs d’Images.

Souffleurs d’Images est un dispositif, et même un service qui a une dizaine d’années et qui a été développé par le Centre de recherche Théâtre-handicap.

Les Souffleurs font de la médiation culturelle et proposent aux personnes aveugles et malvoyantes de les accompagner à une exposition ou à un spectacle et de lui souffler à l’oreille ce qu’il a devant lui, ce qui se passe sur scène. Les souffleurs sont tantôt des étudiants en art, tantôt des artistes.

L’activité des Souffleurs d’Images est arrêtée pendant la période de confinement, mais ils ont développé le « soufflage à distance » : l’idée est toute simple, un souffleur d’images vous appelle au jour et à l’heure qui vous convient pour vous souffler par téléphone, pendant environ 30 minutes, des œuvres, sculptures, peintures, dont les contenus ont été mis gratuitement sur internet.

Quand on a la chance d’avoir une bonne connexion internet, on est sollicité de toutes parts par de nombreux contenus culturels différents, que les institutions mettent en ligne gratuitement, que les artistes partagent chaque jour sur leurs réseaux. L’offre est incroyable, on ne sait bientôt plus où donner de la tête, des yeux et des oreilles, mais pensons un peu, pour une fois, aux personnes handicapées, malvoyantes en l’occurrence. Sans proches dans leur entourage pour les guider et, pour les plus isolés, sans initiatives telles que celle des Souffleurs d’images, la gigantesque offre culturelle numérique déployée pendant le confinement leur passe complètement sous le nez.