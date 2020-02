Comment Proarti soutient le Festival d’Avignon

Si vous êtes artiste, vous connaissez sans doute la plateforme de financement participatif Proarti, petite sœur de Kisskissbankbank et d’Ulule, qui a la particularité de soutenir le spectacle vivant et la création musicale.

Suzanne Gervais nous apprend ce matin que Proarti donne un coup de pouce à la prochaine édition du Festival d’Avignon.

Depuis deux ans Proarti soutient le festival de théâtre et vient de lancer « Mission Avignon 2020 » pour soutenir les artistes qui se produiront cet été entre les remparts de l’ancienne cité papale.

Sept projets ont été retenus par la plateforme et il y en a pour tous les goûts ou presque : une pièce d’Oscar Wilde, des monologues d’Alessandro Baricco, une pièce inspirée de l’histoire du jazz...

Pourquoi aider un festival aussi connu que celui d’Avignon plutôt que des festivals aux moyens plus modestes ?

C’est vrai que le succès du Festival d'Avignon ne se dément pas : un peu plus de 200 000 billets ont été vendus pendant la dernière édition. Cela ne veut pas dire que ce soit la panacée pour les milliers d’artistes qui s’y produisent. Pour ceux qui participent au OFF notamment, venir au festival rime avec une montagne de dépenses et pas mal de sacrifices. A Avignon, beaucoup de compagnies se produisent à perte et ont du mal à bénéficier du mécénat.

8 000 euros ont été distribués en 2019 et cette année Proarti voit plus grand : la plateforme espère récolter 25 000 euros.

L’idée c’est d’attirer l’attention du public et surtout des entreprises, qui préfèrent souvent soutenir un projet patrimonial que des concerts ou une pièce de théâtre. Pourtant l’art a toute sa place en entreprise et tisser des liens entre le monde du spectacle vivant et celui de l’entreprise est profitable aux deux parties : aux compagnies comme aux salariés.

L’année dernière une entreprise avignonnaise a fait voter ses salariés pour choisir les projets à soutenir parmi ceux présentés par Proarti dans « Mission Avignon ». Les salariés se sont vraiment pris au jeu et se sont renseignés sur les spectacles et les compagnies. Ils ont finalement voté en faveur de spectacles qui mettaient en avant des causes comme les droits des femmes ou l'environnement.

Alors parce que la créativité est un sujet d’intérêt général, on ne le rappellera jamais assez, saluons et mettons en avant l’initiative de Proarti, qui réfléchit d’ailleurs à élargir la zone géographique concernée pour d’autres festivals en région.

N’hésitez pas à suivre la plateforme sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les infos !