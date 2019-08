"Clara" : une base de données 100% compositrices

« Présences féminines » : base de données

Clara, c’est le nom que le festival « Présences féminines » a choisi pour sa nouvelle base de données consacrée aux compositrices. Ici, des compositrices d’hier et d’aujourd’hui, qui sont trop peu connues du grand public, des musiciens et des programmateurs.

Plateforme collaborative

Si cette base de données sera mise en ligne fin octobre, vous pouvez d'ores et déjà aller sur la page d’accueil et contacter l’équipe de Clara si vous avez découvert une compositrice, une œuvre ou si vous possédez des archives.

Un système de veille

L’idée est de mettre en place un système de veille le plus large possible sur le travail des compositrices. Les contributions seront mises en ligne au fur et à mesure après examen par un comité scientifique qui sera composé de musicologues et de musiciens.

En son sein, nous pourrons avoir accès à des listes d’œuvres avec des partitions numérisées, des fiches biographiques, différentes publications ainsi que des playlists. De quoi donner des idées aux musiciens qui voudraient découvrir du répertoire, aux éditeurs pourquoi pas et, on l’espère, aux programmateurs.

Initiative déjà adoptée par nos pays voisins

Outre-Rhin, il y a déjà le site www.archiv-frau-musik.de que l'on peut consulter en allemand et en anglais. Et c'est dans cette mouvance que Clara s'inscrit. Son but ? Renvoyer vers les autres sites consacrés aux compositrices, comme Plurielles 34 ou les associations de compositrices, qui sont nombreuses telles que Marie-Jaëll en Alsace et l’Institut Sophie-Drinker en Allemagne.

Découvrez la base de données Clara ici !