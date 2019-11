Cheffes à la Philharmonie : une web-série sur Lucie Leguay

Oui les femmes chef d’orchestre ont la part belle dans la salle parisienne avec le concours de direction La Maestra, qui aura lieu au mois de mars. Il y aura également plusieurs programmes dirigés par des femmes et une web-série, sur Youtube, consacrée à une cheffe d’orchestre.

Cette cheffe c’est Lucie Leguay. Elle a 28 ans et on entend beaucoup parler d’elle depuis quelques mois. En effet, elle a gagné le tremplin des jeunes cheffes de la Philharmonie, il y a un an tout pile et c’est elle qui a été retenue pour être cheffe-assistante de trois de nos orchestres français : l’Orchestre national de Lille, l’Orchestre de Picardie et l’Orchestre national d’Ile-de-France.

En plus, une web-série de cinq épisodes lui est dédiée. Le premier épisode sera diffusé lundi 18 novembre, et il y en aura un nouveau chaque semaine jusqu’à mi-décembre.

La web-série sera visible sur Youtube, qui a noué un beau partenariat avec la Philharmonie, et aussi sur Philharmonie Live. La série est réalisée par Camille Ducellier. Ça s’appelle Chef.fe et on suit l’année de Lucie Leguay : les répétitions, le choix des programmes, les concerts, le lien avec les musiciens aussi…

Camille Ducellier est une réalisatrice féministe, qui a fait beaucoup de court-métrages sur la question du genre et elle opte pour des formats de vidéo très novateurs. Pour cette web-série, elle a choisi ce qu’on appelle le format vertical. C'est un format adapté aux réseaux sociaux et aux vidéos que l'on va regarder sur l’écran de notre smartphone.

Vous ne le savez peut-être pas, mais 25% des vidéos YouTube sont consultées sur téléphone, et ce chiffre va augmenter.

Avoir une vision sur le quotidien d’une cheffe d’orchestre sur le terrain numérique et sur un média aussi populaire que Youtube est une excellente idée. Déjà parce que le quotidien de chef d’orchestre intrigue, il y a des choses à montrer, et puis parce que le fait que ce soit enfin une cheffe donne des repères, des modèles, des idées aux plus jeunes filles, qui regarderont les épisodes et qui auront peut-être envie de s’essayer à la direction d’orchestre.