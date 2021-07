Chanter avec les rossignols dans les forêts du Sussex

L’histoire du jour c’est celle d’un chanteur de folk britannique, activiste écologiste, qui part, aux beaux jours, chanter avec les oiseaux dans les forêts du sud de l’Angleterre…

Dès que le printemps pointe le bout de son nez, Sam Lee organise des concerts dans les coins de forêts et de bocage de son Sussex natal.

Un studio dans les bois

Le concept de « Singing with Nightingales », « chanter avec les rossignols », est simple : se retrouver, avec quelques musiciens invités et leurs guitares, parfois un piano, ainsi qu’une petite poignée de spectateurs, pour chanter au coin du feu, à la tombée de la nuit, jusqu’au petit matin, et entendre les rossignols chanter à proximité. Le musicien organise ces événements musicaux dans les bois chaque année entre avril et juin, lorsque les rossignols quittent l’Afrique pour le Royaume-Uni. Sam Lee a carrément construit un studio dans les bois, et diffuse les concerts qu’il y donne avec ses amis musiciens et les rossignols en direct sur sa chaîne Youtube, du crépuscule au petit matin.

Oiseau star, oiseau rare

Le rossignol, chanteur hors-pair, est une muse de choix dont le chant a beaucoup inspiré la culture populaire : contes, chansons, poèmes, compositions classiques… On compte 570 chansons folkloriques avec rossignol dans leur titre. Aucun chant d'oiseau, à l'exception peut-être de celui du merle, n'a résonné dans le monde aussi intensément que celui du rossignol. Un merle produit une centaine de sons différents, tandis que le rossignol en livre 1 500, qu’il arrange en plus de… 250 phrases musicales ! Un oiseau très présent dans l’imaginaire collectif, mais rare dans nos contrées : seul le rossignol mâle chante, et uniquement la nuit pendant six petites semaines de l’année. Chanter avec lui ressemble donc un peu à une course contre la montre !

Sam Lee aime d’ailleurs se présenter comme le modeste agent du rossignol, qui amène les gens dans les bois, de nuit, pour l’entendre et lui rendre hommage.