Big Ear Games, l’appli pour s’initier à la composition

Une resucée de Candy Crush ?

Ce n’est pas un enième Candy Crush rassurez-vous, « Big Ear Games », qu’on peut traduire par les jeux des grandes oreilles, est un jeu musical qui propose d’apprendre à composer de la musique.

Il nous vient de Finlande et il fait parler de lui puisqu’il a été récompensé à Shanghai l’an dernier, Shanghai où se tient chaque année l’une des grandes messes du jeu numérique. Et la startup finlandaise ne s’arrête pas là : elle est en lice pour le MidemLab, la compétition internationale des startups de l’industrie musicale, qui aura lieu à Nice début juin.

Concept de Big Ear Games

Ce n’est pas grâce à ce jeu que vous allez apprendre la composition telle qu’on l’enseigne dans nos conservatoires. Le but de Big Ear, c’est de s’amuser, sauf qu’en s’amusant on exerce son oreille et son sens du rythme et sa créativité. La première option de l’appli c’est un puzzle qui permet de recréer des chansons célèbres.

Ce qui est à retenir, c’est l’outil de composition de ce jeu, grâce auquel vous pouvez créer votre propre musique.

Un jeu

Vous incarnez un personnage qui s’appelle Solo et qui va devenir une célébrité musicale. Les autres musiciens, le bassiste, le batteur, le claviériste, le guitariste et le marimba, sont là pour vous donner des conseils. En travaillant ensemble, vous commencez à apprendre les éléments essentiels de la mélodie, de l'harmonie et du rythme, ainsi que les bases de la structure d'une chanson. Si vous êtes contents de vos compositions, vous pouvez exporter vos boucles et vos rifs.

Ce type de petit jeu vidéo musical a du succès, pensez à Music Crab, lancé par un Français pour apprendre les bases du solfège aux enfants, dont les téléchargements ont explosé. Alors Big Ear n’est pas une fin en soi, mais peut donner le goût du jeu musical, stimuler la créativité et insuffler l’envie de se mettre, pourquoi pas, à un instrument ou à des logiciels de composition plus sérieux on va dire.