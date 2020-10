Bientôt une série sur l’histoire du Royal Opera House de Londres !

A l'heure où les maisons d'opéras font grise mine, Suzanne Gervais nous fait part du tout nouveau projet du Royal Opera House de Londres : une série d'époque sur l'histoire de l'institution.

Les bonnes nouvelles sont rares ces temps-ci chez les maisons lyriques anglo-saxonnes, donc on profite de l’information toute fraîche : une série britannique va bientôt retracer l’histoire du Royal Opera House, voilà de quoi ravir les mordus d’opéra !

Une série d'époque

L’institution londonienne s’associe à la jeune maison de production « Three Tables », afin de produire une série qui explore la petite et la grande histoire du lieu, ses splendeurs, ses misères, ses artistes ainsi que ses grands personnages et leurs rivalités.

Cette série en costumes d’époque se charge d'un beau potentiel romanesque ! La première saison racontera la renaissance de la Royal Opera House après sa destruction dans l’incendie catastrophique de 1856, en pleine époque victorienne. Pour élaborer le scénario, l’opéra a ouvert ses archives, sa galerie de costumes et les journaux intimes du directeur général de l’époque, Frederick Gye, proche de la reine Victoria, ainsi que les journaux de sa fille et secrétaire, Clara. En 1856, à la nouvelle de la catastrophe, il rentre précipitamment de son séjour à Paris et se retrouve, le cœur brisé, au milieu des cendres de l’Opéra.

Voilà des ressources précises et précieuses à exploiter pour construire un scénario solide, convainquant et, espérons, palpitant !

Un projet tout neuf

Ce projet est supervisé par le directeur général du Royal Opera House, Alex Beard et la maison de production Three Tables, qui collabore régulièrement avec la BBC. Un écrivain est actuellement recherché pour le scénario de la première saison, avis aux plumes anglophones ! La série, qui est encore au stade d’embryon, n’a pas de titre pour le moment, mais elle attirera les amateurs d’opéra et, si le pari est réussi, inspirera peut-être une nouvelle génération de mélomanes.

Une bonne nouvelle donc pour la Royal Opera House qui vient tout juste de rouvrir ses portes, après des mois de mise à l’arrêt, en espérant qu’elle ne les referme pas de sitôt. Ces derniers mois et grâce à une solide programmation numérique, elle n'a cessée de diffuser opéras et ballets dans les foyers. Sa programmation en ligne a enregistré jusqu'à 315 millions de vues dans 183 pays ! Gageons en tout cas que les spectacles puissent reprendre sereinement et que ce séduisant projet de série puisse voir le jour en 2021.