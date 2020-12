Beethoven amoureux, une série dessinée sur Instagram

En cette veille de Noël, Suzanne Gervais raconte l'initiative d’une comédienne et Youtubeuse qui a réalisé un documentaire sur Youtube et une série sous forme de bande-dessinée sur son compte Instagram, un projet intitulé "Beethoven in love".

C’est une idée originale de Valentine Jongen, la plus belge les youtubeuses classiques, dont vous connaissez peut-être la chaîne "Val so Classic".

Valentine célèbre elle aussi le 250e anniversaire de Beethoven et s’intéresse à la place et au rôle des femmes dans la vie et dans l’œuvre de Beethoven, figure s’il en est de l’amoureux maudit.

Il y a dans l’œuvre du musicien de nombreuses dédicaces faîtes à des femmes. On pense notamment au premier concerto pour piano dédié à la Princesse Odescalchi, à sa fameuse sonate au « Clair de Lune » pour Giulietta Guicciardi (comtesse autrichienne qui fut brièvement son élève), aux trios opus 70, écrits pour la pianiste Marie Erdödy ou encore à sa sonate pour piano n°30 composée pour la jeune Maximiliana von Brentano.

Il y a ainsi beaucoup de noms et de personnalités féminines dans la constellation Beethoven et de quoi alimenter les suppositions les plus romanesques !

Mécènes, amies ou parfois amantes, les femmes sont bien présentes dans la vie de Beethoven, dont les biographes soulignent, quand même, les accès de misogynie et l’ambivalence à leur égard.

Même si le compositeur ne s’est jamais marié, on a dit de lui « qu’il n’était jamais sans amour ». Une cinquantaine de femmes croisent la route du musicien, le plus souvent aristocrates, et parfois ses élèves. Dans sa série, Valentine se penche notamment sur l’énigme de la lettre à l’immortelle bien-aimée, lettre écrite au crayon et retrouvée à la mort de Beethoven, dans un tiroir fermé à double-tour. Une lettre dont on ne connait pas la destinataire et dont on ne sait même pas si elle a jamais été lue par quiconque.

« Beethoven in Love » est donc un beau travail de recherche et de mise en scène : une petite série graphique sous forme de mini bande dessinée, sur Instagram, et un documentaire d’une petite demi-heure à découvrir sur la chaîne Youtube de Valentine, documentaire qui fait intervenir sept musiciennes, dont les pianistes Claire Désert et Shani Diluka. Un casting 100% féminin !