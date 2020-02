Avec 124 millions d'abonnés, Spotify dans les starting blocks

La concurrence a beau gronder entre les plateformes de streaming musical, la suédoise Spotify affiche des chiffres record en ce début d’année 2020…

La plateforme de streaming européenne a conquis le cœur et le portefeuille de 11 millions d'abonnés supplémentaires en un trimestre, ce qui amène le nombre de ses abonnés payants à 124 millions, du moins d’après Spotify, qui parade loin devant Apple Music et ses 61 millions, et Amazon Music avec ses 55 millions d’utilisateurs.

Un succès que Spotify doit à une diversification de son offre : les écoutes de podcasts ont triplé, l’entreprise n’a pas caché vouloir devenir producteur et investir près d’un demi-milliard d’euros pour développer ce format. Aujourd’hui une coquette bibliothèque de 700 000 podcasts sont disponibles sur Spotify. Les podcasts, mais pas seulement. La plateforme a mis en place des offres plus ciblées : pour les étudiants, pour les familles (un peu comme sur Netflix) et, même il y a quelques semaines, pour animaux de compagnie (ou plutôt, leurs propriétaires !)

Le roi du streaming se porte donc bien, mais - et c’est là le paradoxe d’un secteur en pleine explosion - continue de perdre de l’argent : malgré des abonnés par dizaine de millions, il faut stabiliser un modèle économique encore fragile. Pour autant, l'entreprise ne panique pas puisqu'elle reste loin devant la concurrence sur le nombre d’abonnés et vise même, d’ici fin 2020, les 150 millions de comptes payants.

En France, avec Deezer qui, plus modestement, se targue elle aussi d’un début d’année encourageant avec le lancement de « Shows », un nouvel univers totalement dédié aux contenus non musicaux : on y trouve des milliers de podcasts et des centaines de radios nationales et internationales. Une belle nouveauté, qui mérite le détour si vous vous intéressez au streaming !