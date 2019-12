Aurasens surfe sur l’écoute vibratoire de la musique

Aurasens : qu'est ce que c'est ?

Une startup made in France, fondée par deux ingénieurs du son, a mis au point un fauteuil que vous allez tous vouloir essayer après cette présentation. Cette startup s’appelle Aurasens, elle a déjà quelques années d'existence puisqu’elle est née en 2017. Sa création, c’est un fauteuil qui diffuse de la musique et nous fait ressentir la moindre vibration. Le fauteuil ressemble a une chaise longue matelassée connectée et équipée d’une trentaine de capteurs.

L’utilisateur écoute de la musique avec un casque ou des enceintes et un réseau de vibreurs fait ressentir la musique sur des endroits ciblés du corps, en harmonie avec la partition, et provoque une sensation d'enveloppement, d’immersion. L’immersion est à la mode : écouter et ressentir la musique corporellement, par les vibrations qu’elle produit, est de plus en plus utilisé par les marques, de matériel Hifi notamment, mais aussi par quelques ingénieurs, qui commencent à concevoir des instruments pour les malentendants par exemple.

Assis sur le fauteuil Aurasens, on y écoute du classique, du jazz, de l’électro et beaucoup de musiques d’ambiances. Attention c’est un produit de luxe : 20 000 euros l’exemplaire, produit en France. A ce prix, il intéresse surtout les hôtels de luxe et les spas. Mais on peut parier que des concurrents arriveront bientôt sur le créneau pour proposer des expériences similaires et peut-être plus abordables.