Au Japon, un moine bouddhiste beatboxeur compose de la musique pour méditer

On commence la semaine zen avec l’histoire d’un moine bouddhiste japonais qui compose de la musique pour méditer… Une musique fort différente de celle des playlists zen et autres applications de méditation.

Il s’appelle Yogetsu Akasaka et tandis que nombre de ses frères moines font vœux de silence dans le cadre de leur pratique, parfois pendant de longues années, lui, il fait beaucoup de bruit. Il a 37 ans, il vit à Tokyo et compose des morceaux de musique pour la médiation, pratique centrale dans la religion bouddhiste, et pratique de plus en plus à la mode dans nos sociétés stressées. Les morceaux de Yogetsu ne ressemblent en rien à ce qu’on peut proposer sur toutes les applications et autres playlists zen qui fleurissent ces dernières années.

Yogetsu donne un sacré coup de fouet au genre de la musique méditative puisque c’est un beatboxeur chevronné, équipé de matériel, un peu comme un DJ, qui lui permet d’enregistrer une séquence, de la faire tourner en boucle et d’en enregistrer d’autres par-dessus. Cela donne une sacrée polyphonie, assez hypnotique. D’abord musicien, il est devenu moine il y a cinq ans, suivant les traces de son père qui était abbé dans un temple non loin de Tokyo. Lorsqu’il ne s’acquitte pas de ses tâches quotidiennes au sein de sa communauté, Yogetsu est en studio et fait de la musique expérimentale. Il poste des vidéos où on le voit chanter et mixer derrière sa console, le crâne rasé et habillé de la toge brune des moines bouddhistes.

Ce moine beatboxeur chanteur est ainsi devenu un vrai phénomène sur Youtube grâce à ses vidéos, qui sont parfois diffusées en direct, où il superpose voix et rythmique. Les yeux fermés, on croirait que plusieurs instruments ou chanteurs sont convoqués, mais non, car c’est une seule et même voix. Yogetsu le moine musicien compte désormais des dizaines de milliers de fans, qui lui confient mieux dormir, se sentir plus apaisés pendant la crise actuelle où réussir à méditer, grâce à sa musique.