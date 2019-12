Associer musique et mets : une appli vous aide

Un tout nouveau concept

Le 24 décembre, pour beaucoup, ça veut dire veille de Noël ! Et pour beaucoup, ça signifie aussi qu’on commence à se mettre aux fourneaux pour se remplir la panse à foison à partir de ce soir ... Mais qu’écouter pendant qu’on concocte et qu’on déguste ? Si vous êtes en mal d’inspiration ou que vous voulez être certains de trouver l’accord parfait oreilles-papilles, sachez que quelques startups se sont lancées sur le marché et l’application la plus convaincante, qui en tout cas rencontre le plus d’audience, c’est Musical Pairing. Musical Pairing, vous promet d’associer musique et nourriture grâce à des formules mathématiques.

Comment ça marche ?

L’application vous demande votre menu et attribue des valeurs numériques à chacun des aliments. Vous pouvez choisir le genre de musique que vous préférez, mais ce n’est pas une obligation : ensuite la nourriture est associée à des morceaux selon le style musical, le tempo, le type d'instrument et la dynamique.

Suzanne Gervais a testé pour vous : sans indiquer de genre musical particulier et avec des pâtes au thon très épicé, c'est le rappeur Pitbull qui s'est joué. En essayant avec une dinde aux marrons de Noël, l'application lui a conseillé ... du free jazz !

Alors info ou intox ? A vous de juger, c’est vrai que cette application ne se révèle pas indispensable, mais si ça distrait le temps d’un repas et que ça fait faire des découvertes musicales, pourquoi pas. L’application Musical Pairing est gratuite, si jamais ça vous amuse de tester. Espérons en tout cas que vous n’en ferez pas une indigestion !