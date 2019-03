Ask Mona, le chatbot qui vous donne des idées de sorties culturelles

Ask Mona

Ask Mona, ask pour « demander à » en anglais et Mona, en référence à Mona Lisa, est un chatbot, c’est-à-dire un chat, une discussion avec un robot, qui permet, via Facebook Messenger, de recevoir des conseils personnalisés sur des sorties culturelles près de chez vous, que ce soit des expos, des visites monuments et, bien sûr, des spectacles, des concerts.

La startup revendique aujourd’hui 40 000 adeptes et 80 % d’entre eux ont moins de 35 ans. Au moins 25 % des inscrits ont déjà fait une sortie recommandée par le robot, en fonction de plusieurs critères : la localisation, la disponibilité, leur budget et, surtout, leurs envies.

Une appli complètement gratuite

Pour le grand public oui, vous pouvez la télécharger gratuitement. Mais la startup gagne de l’argent en créant des assistants personnels pour des lieux culturels, comme les musées qui sont, pour l’instant, les plus intéressés. Ces chatbots personnalisés sont propres à chaque site, aiguillent le public pendant sa visite et lui permettent de recevoir des informations en amont de sa visite : du texte, des images, des sons…

Un parrainage avec de grandes institutions

Jusqu'à présent, une bonne dizaine : le Louvre, l’Institut de monde arabe, le Grand Palais et quelques collectivités territoriales, mais Ask Mona ne va pas s’arrêter là !

L’application va s'enrichir de nouvelles fonctionnalités : elle voudrait par exemple permettre aux utilisateurs de communiquer entre eux, dans une logique de réseau social. Et puis la startup lorgne vers l’international et devrait bientôt se lancer à Singapour.

En attendant, Ask Mona a intégré la première promotion de l’incubateur de start-up qu’a ouvert le Centre des monuments nationaux.