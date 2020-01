Après le vinyle, le grand retour de la cassette audio

Après l'explosion du Streaming et les ventes de vinyles qui ne cessent de grimper, c'est desormais un autre support vintage qui commence aussi à revenir sur le devant de la scène : la cassette.

Ce sont les cassettes audio, dont Suzanne Gervais nous parle ce matin. Elles montrent à merveille le paradoxe de nos vies connectées : ce paradoxe c’est le retour, peu à peu, de supports musicaux qu’on croyait morts et enterrés. Alors le vinyle on en a beaucoup parlé en 2019 : mais en 2020, mettez-vous à la cassette !

Cette bonne vieille cassette audio, a été inventée dans les années trente ; elle a fait une entrée tonitruante dans les foyers un peu partout dans le monde au début des années 1980, au moment de la sortie des premiers walkmans. Mais en Europe en 2020, une seule entreprise fabrique encore des cassettes audio, elle est française, elle s’appelle Mulann, et a visiblement bien fait de continuer à produire des bandes magnétiques puisque quelques années, la demande est en forte hausse et les grandes entreprises de l’audio - Sony, Thomson - commercialisent à nouveau walkman et lecteurs de cassettes.

Et puis vous l’avez sans doute remarqué : de plus en plus d’artistes déclinent leurs albums sur vinyles et, maintenant, sur cassette, en plus des services de streaming déjà largement démocratisés.

Nos vieux walkmans peuvent donc se payer une nouvelle jeunesse puisquel’heure du grand retour de la cassette audio a sonné, numérique et analogique ne sont donc pas incompatibles. Pour comparaison, vous avez des radiateurs à la maison, c’est confortable et sans accrocs, c’est le numérique. Mais, à côté, vous adorez profiter d’un bon feu de cheminée : c’est le disque et, même plus, le vinyle, voir la cassette !