Accordéon connecté : une chaîne Youtube, une base de données

La première découverte est une chaîne Youtube 100% accordéon, celle de Thibaut Trosset, ancien étudiant du CNSMD de Paris.

Il poste des arrangements de musiques de film et même parfois de jeux vidéo. Il démonte également en bonne et due forme les clichés sur l’accordéon. Autant dire qu’il a du pain sur la planche : instrument ringard, cantonné au bal musette, piano du pauvre… Voilà des petits exemples de tout ce que l'on entend encore sur un instrument qui est pourtant inscrit au grand répertoire et qui intéresse de près les compositeurs d’aujourd’hui.

Thibaut partage aussi des vidéos plus pédagogiques sur les registres de son instrument, sur le contrepoint... Sa chaîne Youtube s’appelle "Les covers de Persiflette", elle réunit près de 7500 abonnés et elle est très bien faîte.

La deuxième découverte est une base de données en ligne.

Elle s’appelle "Ricordo al futuro" et a été lancée en 2016 par deux accordéonistes bien connus en France : Fanny Vicens et Vincent Lhermet.

La base recense toutes les œuvres savantes pour accordéon et ça dans le monde entier. Elle est mise à jour une fois par an : une fournée de nouvelles œuvres devrait être en ligne sur le site à la fin du mois. Vincent Lhermet confiait à Suzanne Gervais que "Ricordo al Futuro" recensera 10 000 œuvres fin 2020. Ce projet est soutenu par le CNSMD de Paris et la Sorbonne.