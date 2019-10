À Rennes : les neurosciences sont à l'honneur lors de la journée "Science et Musique"

Un thème original

À Rennes aura bientôt lieu la prochaine journée « Science et Musique ». Organisée depuis neuf ans par l’Institut de recherche en informatique de l’Université de Rennes, le thème est cette année : le cerveau. Cerveau sur lequel vont pouvoir phosphorer les scientifiques et musiciens invités pendant cette journée. Musique et cerveau, vaste et passionnant programme ! Les neurosciences seront bien sûr de la partie et pour vous appâter, voici quelques temps forts de cette journée.

Le programme

Il y aura trois conférences :

Une sur la perception sonore et la confiance que nous avons dans notre oreille.

Une autre qui s’appelle « Voyage au cœur du cerveau musical » où il sera question de ce que les scientifiques appellent les « vers d’oreilles », vers comme un asticot. Les vers d’oreilles sont ces petites musiques entêtantes qui surgissent spontanément dans notre tête. Vous voyez sans doute de quoi il s'agit !

La troisième conférence est plus technique, elle concerne les mystérieuses relations entre les différents sens qui sont mobilisés pendant la lecture et l’interprétation d’une partition : la vue, l’ouïe et le toucher. Peut-être aura-t-on des clés pour percer les secrets des grands virtuoses ...

En plus des conférences, il y aura des ateliers sur les ondes cérébrales et la musique, des démonstrations de logiciels de musique assistée par ordinateur (la fameuse MAO) et pour finir, un atelier sur ce qui se passe dans le cerveau du musicien pendant qu’il improvise. Vous l'aurez compris, Suzanne Gervais vous donne rendez-vous à Rennes le samedi 19 octobre, dans quinze jours. On peut également aussi vous glisser qu’il sera question de réalité augmentée, de son 3D et de contrôle des sons par le mouvement.