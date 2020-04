A New-York, le trompettiste jazz Wynton Marsalis lance la saison digitale du Lincoln Center

En cette fin de semaine, parlons jazz avec le trompettiste américain Wynton Marsalis, transformant la saison de concerts de son club en saison numérique sur les réseaux sociaux !

Wynton Marsalis a 58 ans et répertorie 30 disques de jazz et 16 de musique classique à son actif. Il est aussi le directeur artistique du plus célèbre club de jazz de la côte est des Etats-Unis : le Jazz at Lincoln Center, à New-York !

Le club a bien évidemment fermé ses portes pour une durée indéterminée, mais le trompettiste et son équipe ont concocté une vraie saison numérique, au pied levé. Au programme donc, sur le site du club, vous pouvez retrouver des petits concerts et des masterclasses tous les jours de la semaine, à suivre en direct sur Facebook Live et l’application Zoom, à 12h30, 16h et 21h, heure de New-York. Aujourd’hui par exemple, sera diffusée une masterclass sur l’improvisation pour les débutants. A noter que chaque mercredi sera l'occasion de découvrir un concert tiré des archives du Lincoln Center.

Wynton Marsalis encourage aussi la création : l’Orchestre de jazz du Lincoln Center écrit en ce moment un blues collaboratif. Ce blues à plusieurs mains spécial confinement sera disponible à l'écoute sur Youtube, Facebook et sur la plateforme jazz.org le 15 avril prochain, date à laquelle devait avoir lieu le traditionnel concert de gala du club.

Wynton Marsalis compte sur la présence numérique de quelques stars du jazz, comme la chanteuse Cecile McLorin Salvant, le WDR Big Band en Allemagne ou encore le pianiste espagnol Chano Dominguez. Une programmation internationale pour ce concert sur écran qui sera sans doute regardé d’un peu partout dans le monde.