A Dijon, une websérie sur (toute) l’histoire de l’opéra

Les Journées du patrimoine approchent et parmi toutes les visites possibles dans les lieux d’art et d’histoire du pays, Suzanne Gervais nous présente une initiative lyrico-numérique !

Les Journées du patrimoine auront lieu samedi et dimanche prochains, les 19 et 20 septembre. A cette occasion sera présenté un dispositif pour le moins original, qui sera installé à l’Opéra de Dijon, puis de Bordeaux, à la fin du mois. Il s’agit de la première saison d’une websérie doublée d’une fresque immersive sur toute l’histoire de l’opéra.

L’idée de ces deux maisons d’opéra, Dijon et Bordeaux, était de faire découvrir l’opéra et sa grande histoire à tous les publics. Pour cela, il fallait trouver les bons supports et objets. Les deux institutions se sont donc associées aux éditions Actes Sud ainsi qu'au label Harmonia Mundi, et ont même reçu un soutien du ministère de la Culture.

Un projet interactif

Ce projet ambitieux s’appelle « Opera Calling ! » et vient tout juste de sortir. A la fois physique et numérique, il se décline sur plusieurs supports. En premier, sur des bâches et panneaux qu’on peut installer dans le foyer d’un opéra ou d’une salle de concert, voir même en ville. Le tout forme une fresque assez étonnante, s'apparentant à des décors surréalistes où l’on suit Orphée qui cherche son Eurydice. Ce visuel est à déchiffrer, écouteurs dans les oreilles, grâce à une application sur smartphone.

Sur cette application, vous allez trouver une sorte d’audioguide accompagné de pastilles sonores, de jeux vidéo et de saynètes animées. Egalement, le projet comprend aussi et surtout, une websérie en trois saisons, avec 20 épisodes d’une quarantaine de minutes. Pour finir, l'application dispense aussi d'un mooc plus académique, contenant des interviews de musicologues et historiens, des cours écrits et des quizz. Sur ces trois saisons, la première couvre les débuts de l’opéra : la période 1582-1715.

Pour les Dijonnaises et Dijonnais, rendez-vous ce week-end à l’auditorium de l’Opéra pour découvrir tout ça. Pour les Bordelais, ce sera le 25 septembre, avant une représentation de La Traviata. La websérie sera plus accessible puisque diffusée sur les réseaux sociaux de l’Opéra. Le dispositif prévoit, quant à lui, de s'implanter dans plusieurs de nos maisons lyriques, d'ici début 2021 !