A Boston, un choeur répète... en voiture

Pour continuer à répéter malgré la crise sanitaire, une chorale de Boston a eu une drôle d’idée : se réunir sur un parking et chanter… depuis sa voiture !

Les Américains font décidément tout ou presque depuis leur voiture.

On pense tous au « Drive In », ces cinémas en plein-air auxquels les spectateurs assistent depuis leur voiture, qui est devenu une image d’Epinal. Depuis quelques semaines on peut assister à sa répétition de chorale en voiture… Alors garons-nous et chantons !

C’est une idée qu’a eu une chorale amateure de Boston, le Chorus Pro Musica : pas question de rester encore des mois sans pouvoir se réunir et chanter ensemble. Qu’à cela ne tienne, les répétitions hebdomadaires ont été déplacées en extérieur : les choristes se retrouvent chaque semaine sur un parking relativement calme de la périphérie. Garés en arc de cercle devant le chef de chœur, trente-trois breaks, 4x4, monospaces, coupé Mercedes ou plus petits véhicules donnent de la voix.

Les conducteurs posent les partitions sur le volant et sont équipés d’un casque et d’un micro… En termes d’acoustique, le résultat est assez satisfaisant.

Le chef de choeur dirige face à des voitures

Les images de ce chœur des parkings a fait le tour des médias de Boston et les musiciens du Chorus Pro Musica ont filmé et partagé leurs répétitions, en expliquant comment faire, techniquement, au niveau de la prise de son, pour donner envie à d’autres chorales de faire de même.

Pour cela précisons qu’il faut quand même un petit peu de matériel et un bon ingénieur du son.

Le chef de chœur ne dirige pas depuis sa voiture, il est sur une petite estrade, devant son pupitre, bien visible des automobilistes. Le pianiste est à quelques mètres de lui. Ils entendent les chanteurs grâce aux enceintes. On imagine que c’est assez déroutant pour eux, d’être face à des voitures.

C’est en tout cas un moyen pour les choristes de ne pas chanter masqués et de continuer à avoir leur rendez-vous de pratique musicale, si important pour le bien-être et la santé mentale, encore plus en période de crise…

Nul doute en tout cas que cette initiative fasse monter la cote du Chorus Pro Musica, dont quelques mélomanes viennent déjà suivre les répétitions, depuis leur voiture.