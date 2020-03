50 millions d’euros pour le premier éditeur français d’applications musicales

Music World Media, MWN, ce nom ne vous dit sans doute rien, c’est normal ! Pourtant il est très connu des entrepreneurs qui lancent leur application musicale, et cet éditeur d’applications vient de lever 50 millions d’euros.

Cette start-up française est discrète mais elle a bâti au cours de cette dernière décennie, tout un écosystème musical sur smartphone.

En effet, elle édite des dizaines d’applications à succès, qui permettent d’apprendre à jouer d’un instrument, de produire ses morceaux ou tout simplement de s’amuser.

C’est Music World Media qui a lancé Edjing, la première appli gratuite de mixage, en 2012 sur l’Apple store. Cette appli vous permet de vous mettre dans la peau d’un DJ, sur votre smartphone.

Depuis, Music World Media, c’est une quinzaine d'applications mobiles et 400 millions de téléchargements à travers le monde.

Par exemple, voici quelques applications : Metronome, Stream, Tuner (pour s’accorder), Drums (pour jouer comme un percussionniste mais sans percussions)...

Music World Media a commencé à proposer ses premières applications gratuitement, puis a gagné de l’argent avec de la publicité.

Il y a deux ans, l’éditeur a lancé des abonnements pour les applis les plus populaires : des abonnements, à la manière des plateformes de streaming.

Dix ans après son lancement, la jeune pousse a grandi et vient de lever 50 millions d’euros. Elle accueille du beau monde à son capital, comme BPIFrance et l’entrepreneur superstar Xavier Niel. De quoi permettre de lancer de nouvelles applications musicales et notamment, c’est ce qui se murmure, des applis dédiées à la création !

Nous vous en dirons plus quand les nouvelles-nées seront disponibles sur vos smartphones.