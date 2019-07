Promenade en forêt avec Schumann, Dvořák, Roussel…

La promenade débute dans l'Allemagne romantique de Schumann, Brahms et Wagner, puis direction la forêt de Bohême et de Moravie, avec la musique de Dvorák et de Janáček. Petit détour par la forêt française avant de gagner l’Italie avec entre autres La Chasse de Vivaldi et Les Pins de Rome de Respighi. Sur notre route, des chasseurs, des oiseaux, des faunes, des ondines, et aussi une petite renarde rusée...