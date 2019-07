Croisière en mer avec Bridge, Fauré, Rachmaninov

Ce matin, croisière le long des côtes britanniques avec Frank Bridge, Benjamin Britten et Edward Elgar. Suite du voyage vers la France avec entre autres Ernest Chausson, puis on s'embarque pour l'Italie où nous attendent Venise, ses gondoles et la musique de Gabriel Fauré et de Reynaldo Hahn. Egalement au programme, une traversée périlleuse de l'Atlantique aux côtés d'Enrique Granados, et les pérégrinations en mer de Nikolaï Rimski-Korsakov...

