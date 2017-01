Kurt Weill: Quand la musique devient théâtre

Kurt Weill

Opéra de 4 sous

Ouverture

Kurt Gerron, voixLewis Ruth Band

Theo Mackeben, direction

Enregistré le 7 décembre 1930

Reportage France 2 sur l'Opéra de 4 sous à la Comédie française

September Song

Lotte Lenya, chant

Orchestre dirigé par Maurice Levine

CBS

Kurt Weill chante et dit "Speak Low"

Symphonie n°2 (1933)

Ier mouvement

Orchestre Gulbenkian

Michel Swierczewski, direction

Nimbus Records

Création de l'Opera de 4 sous par le Théâtre du Peuple de Bussang : reportage Arte

Document INA Témoignage de Lotte Lenya sur la création de Mahagony. France Musique, Matin des musiciens. Alain Jomy, 1986

Grandeur et décadence de la ville de Mahagony (1930)

Alabama Song

Lotte Lenya, voix

Theo Mackeben et son orchestre de jazz

Enregistré le 24 fevrier 1930

Teldec

Marianne Faithfull chante Kurt Weill : reportage de Paris Première

Recordare (1923)

Choeurs et instruments à vent de l'orchestre symphonique de Düsseldorf

Hartmut Schmidt, direction

koch schwann

1971 : reportage sur la venue du Berliner Ensemble en France

Olivier Barrault sur Brecht

Love Life (1948)

This is the life

Thomas Hampson, baryton

London Sinfonietta

Marcia Crayford, direction

EMI

Reportage télévisé sur Brecht et Weill en 1974 à la Fondation Maeght

1948 : Brecht aux USA est accusé de communisme : il se défend lui-même

Les Sept Pêchés capitaux

Stolz

Angelina Réaux, soprano

New York Philharmonic

Kurt Masur, direction

September Song

Lou Reed, voix

Sony