Indiens d'Amérique : Les Musiques invaincues

1973 : l'affaire de Wounded Knee

Pura Fe

Wait till you come back again

Pura Fe and Pinnacle Productions

Bande annonce du film The Revenant



Document INA : Marie-Hélène Fraïssé

(Anonyme)

Tor-Cheney-Nahana (cérémonie d'hiver)

Survival

Documentaire : L'histoire vue par les amérindiens

1973 : l'affaire de Wounded Knee

Domenico Zipoli

In Hoc Mundo

Ensemble Louis Berger

Ricardo Massun, direction

K617

(Anonyme)

Fast Sioux War Dance

OVCD

Bande annonce du film Le Nouveau Monde

Charley Patton

Lord, I'm discouraged

Enregistré en 1929

Sagablues

(Anonyme)

Chant de la Terre et des Etoiles des Indiens Quechua de Bolivie

L'Esprit de l'eau

Luzmila Carpio, chant

Accords Croisés

La véritable histoire des amerindiens sur Planete

Bibliographie :

Marie-Hélène Fraïssé

Indiens

Ed. du Chêne

Clark Wissler

Histoire des indiens d'Amérique du Nord

Ed. Robert Laffont