Zara Levina, compositrice soviétique

Dans cet épisode de Musicopolis, Anne-Charlotte Rémond revient sur la mystérieuse compositrice Zara Levina et la grande oeuvre laissée derrière elle...

Zara Levina, une compositrice de son temps

L’annonce de sa mort en 1976 par l'agence Reuters dit juste :"la plupart de ses œuvres ont été écrites pour les enfants, mais elle a aussi composé d'autres mélodies et de la musique de chambre" Si l’on se fie à cette courte notice, on ne se doute pas de la variété de ses œuvres et de son écriture, pourtant ses deux Concertos pour piano, dont l'enregistrement est paru en 2017 témoignent de manière évidente d'une haute maîtrise des grandes formes et de l'orchestration. De sa vie on ne sait que peu de choses, si l’on veut mieux comprendre et retracer la genèse de son œuvre il faut alors se plonger dans l’histoire de son pays et de la tumultueuse période où elle est née…

Et suivez toute l'actualité de l'émission sur sa page Facebook !

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

À lire aussi AUDIO 25 min émission Musicopolis Grazyna Bacewicz, composer avec son époque

Programmation musicale

Zara Levina (1906-1976)

Concerto pour piano n°1 (1942) I. Allegro Maria Lettberg, piano, Orchestre symphonique de la radio de Berlin, direction Ariane Matiakh

Capriccio C5269

Zara Levina (1906-1976)

Sonate pour piano n°1 (1925) Maria Lettberg, piano

Capriccio C5356

Zara Levina (1906-1976)

Poème pour alto et piano (1928) Gernot Adrion, alto, Maria Lettberg, piano

Capriccio C5356

Zara Levina (1906-1976)

Trois Pièces pour piano (1940) II. Danse Maria Lettberg, piano

Capriccio C5356

Zara Levina (1906-1976)

Concerto pour piano n°1 (1942) III. Allegro Maria Lettberg, piano, Orchestre symphonique de la radio de Berlin, direction Ariane Matiakh

Capriccio C5269

Zara Levina (1906-1976)

Fantaisie sur des thèmes de Bachkirie (1942) Yury Revich, violon, Maria Lettberg, piano

Capriccio C5356

Zara Levina (1906-1976)

Sonate pour piano n°2 (1952) II. Andante Maria Lettberg, piano

Capriccio C5356

Zara Levina (1906-1976)

Printemps (poème de Hovhannes Shiraz)

Tamara Milashkina, soprano, Zara Levina, piano (enregistré en 1967)

Melodiya 33Д20709

Zara Levina (1906-1976)

Cinq Aquarelles (1964) III. Tunnel(poème de Emma Moshkovskaya) Nina Issakova, mezzo-soprano, Zara Levina, piano (enregistré en 1967)

Melodiya 33Д20710

Zara Levina (1906-1976)

Sonate pour violon et piano (1952) Yury Revich, violon, Maria Lettberg, piano

Capriccio C5356

Zara Levina (1906-1976)

Concerto pour piano n°2 (1975) Maria Lettberg, piano, Orchestre symphonique de la radio de Berlin, direction Ariane Matiakh

Capriccio C5269