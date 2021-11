Wozzeck de Berg, l'opéra moderne !

Dans cet épisode de Musicopolis, Anne-Charlotte Rémond revient sur la genèse de l'une des oeuvres d'opéra moderne, Wozzeck d'Alban Berg (1855-1935).

"J'ai seulement voulu composer de la bonne musique "

Voilà les mots prononcés à propos de Wozzeck par son créateur, AlbanBerg.

Encore aujourd'hui, Wozzeck est une œuvre qui paraît moderne. A son époque, elle était même considérée comme d'avant-garde !Pourtant, AlbanBerg, écrit qu'en le composant, il n'a jamais eu l'idée de réformer la structure de l'opéra. Dans le même article, où il dit qu'il a simplement voulu composer de la bonne musique, Berg ajoute qu'il a voulu "développer musicalement le contenu du drame immortel de Büchner et traduire en musique son langage poétique."

C'est le personnage de Wozzeck, avec tout le drame qui se joue autour de lui, qui a incité Berg à écrire son opéra. Il a vu la pièce de Büchner, Woyzeck, en mai 1914. La soirée est racontée par un de ses amis : "J'étais debout, incroyablement excité et enthousiaste, entouré du public applaudissant sauvagement, et j'avise Alban Berg, à quelques pas de moi. Mortellement pâle et tout en sueur. "Qu'en penses-tu ?" dit-il en haletant, hors de lui, "est-ce que ça n'est pas fantastique, incroyable ?" puis, prenant aussitôt congé il dit : "Quelqu'un doit le mettre en musique."

La description par Büchner d'un pauvre soldat humilié et aliéné, et d'une catégorie de population déshéritée, les "arme leut" (les pauvres gens), comme dit Wozzeck, c'est tout cela qui a attiré Berg. Sans être un socialiste engagé, il est politiquement proche du socialisme humanitaire de Büchner. Et au-delà, il trouve aussi dans le sujet des résonances personnelles, notamment par son expérience de soldat durant la guerre.

Mais une fois l’écriture de l’opéra terminé, un problème se pose : c'est une partition très moderne, avec une écriture très exigeante. Les directeurs ont peur de la difficulté musicale et peur aussi de la réaction du public (plutôt conservateur) de l'opéra…

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

À lire aussi AUDIO 25 min émission Musicopolis Enesco, Oedipe, l'opéra de toute une vie

Programmation musicale

Alban Berg (1885-1935)

Wozzeck op 7 (1914-1922) Acte I. Sc 1. Le Capitaine, Wozzeck "Langsam Wozzeck langsam"

Gerhard Stolze, le Capitaine, Dietrich Fischer-Dieskau, Wozzeck, Orchestre de l'Opéra allemand de Berlin, direction Karl Boehm

DGG 435705-2

Alban Berg (1885-1935)

Wozzeck op 7 (1914-1922) Acte I. Sc 2. Andres, Wozzeck "Du der Platz ist verflucht"

Fritz Wunderlich, Andres, Dietrich Fischer-Dieskau, Wozzeck, Orchestre de l'Opéra allemand de Berlin, direction Karl Boehm

DGG 435705-2

Alban Berg (1885-1935)

Wozzeck op 7 (1914-1922) Acte I. Sc 3. Marie, Margret "Tschin Bum"

Evelyn Lear, Marie, Alice Oelke, Margret, Orchestre de l'Opéra allemand de Berlin, direction Karl Boehm

DGG 435705-2

Alban Berg (1885-1935)

Wozzeck op 7 (1914-1922) Acte II. Sc 4. Scène de la taverne

Evelyn Lear, Marie, Dietrich Fischer-Dieskau, Wozzeck, Fritz Wunderlich, Andres, Orchestre de l'Opéra allemand de Berlin, direction Karl Boehm

DGG 435705-2

Alban Berg (1885-1935)

Wozzeck op 7 (1914-1922) Acte III. Sc 1. Air de Marie

Evelyn Lear, Marie, Orchestre de l'Opéra allemand de Berlin, direction Karl Boehm

DGG 435705-2

Alban Berg (1885-1935)

Wozzeck op 7 (1914-1922) Acte IIII. Sc 2. Marie Wozzeck Mort de Marie

Evelyn Lear, Marie, Dietrich Fischer-Dieskau, Wozzeck, Orchestre de l'Opéra allemand de Berlin, direction Karl Boehm

DGG 435705-2

Alban Berg (1885-1935)

Wozzeck op 7 (1914-1922) Acte III. Sc 4. Wozzeck Mort de Wozzeck

Dietrich Fischer-Dieskau, Wozzeck, Orchestre de l'Opéra allemand de Berlin, direction Karl Boehm

DGG 435705-2

Alban Berg (1885-1935)

Wozzeck op 7 (1914-1922) Acte III. Sc 5 Choeur des enfants

Choeur de l'opéra de Berlin, Orchestre de l'Opéra allemand de Berlin, direction Karl Boehm

DGG 435705-2