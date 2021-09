William Walton, l'enfant terrible de la musique anglaise

« Il joue le vieil excentrique de la musique, et c'est bien, il le fait très bien ! », tels sont les mots utilisés par Laurence Oliver le bon ami de Sir William Walton pour décrire ce dernier, un véritable enfant terrible devenu Sir.

Willie, l'enfant terrible

Enfant de parents musiciens le petit Willie montre dès le plus jeune une certaine aptitude pour la musique et notamment le chant mais n'excelle pas dans la pratique instrumentale mais il parvient tout de même à rentrer à la Christ Church d'Oxford. Ne jouant toujours pas d'instruments et ayant peur du moment de la mue et du passage à la voix d'adulte, Willie se tourne vers la composition à 14 ans. Ayant sauté le lycée et désormais à l'université, le jeune Willie loupe son examen de sortie (à cause des matières non musicales) malgré ses heures passées à la bibliothèque. Recueilli par l'excentrique famille des Sitwell, c'est ici que William va pouvoir faire son éducation musicale et mondaine, trouver son inspiration auprès de Schönberg ou encore de Stravinsky . C'est donc avec les frères et sœurs Sitwell qu'il va monter sa première œuvre, d'abord confidentielle, sur les poèmes d'Edith Sitwell, Facades.

William ou Sir William Walton

Après avoir joui pendant un moment de ce statut d'agitateur dû à son style musical très affirmé, Willie devenu William accède à la notoriété dans les années 20 avec un Concerto pour alto, puis sa première symphonie qui achève de l'asseoir en tant que compositeur de premier plan . C'est notamment à lui qu'on commandera la marche du Couronnement pour le roi George VI.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Programmation musicale

"Sir William Walton: A Profile. The London South Bank Show."

Description de William Walton par Laurence Olivier

William Walton (1902-1983)

Façade (1922) Suite n°2 Old Sir Faulk tempo di fox trot

Orchestre Symphonique de la BBC, direction William Walton

BBC Legends BBCL 4098-2

William Walton (1902-1983)

Façade (1922) Suite n°2. Tarentella. Sevillana

Orchestre Symphonique de la BBC, direction William Walton

BBC Legends BBCL 4098-2

"Sir William Walton: A Profile. The London South Bank Show."

Benedetto Marcello (1686-1939)Oh Lord our governor Petit choriste de Christ Church, Oxford

William Walton (1902-1983)

A Litany (1916)

Choeur du Collège Saint John de Cambridge, direction Christopher Robinson

Naxos 8.555793

"Sir William Walton: A Profile. The London South Bank Show."

Lettre de William Walton à sa mère, juin 1919

William Walton (1902-1983)

Façade (1922) Hornpipe. En famille.

Edith Sitwell, récitante, Orchestre de chambre dirigé par Frederick Prausnitz

CBS ML 5 241

William Walton (1902-1983)

Façade (1922) Mariner man

Edith Sitwell, récitante, Orchestre de chambre dirigé par Frederick Prausnitz

CBS ML 5 241

William Walton (1902-1983)

Façade (1922) Popular Song

Edith Sitwell, récitante, Orchestre de chambre dirigé par Frederick Prausnitz

CBS ML 5 241

William Walton (1902-1983)

Façade (1922) Tango-Pasodoble (I do like to be beside the seaside)

David Horner, récitant, Orchestre de chambre dirigé par Frederick Prausnitz

CBS ML 5 241

"Sir William Walton: A Profile. The London South Bank Show."

William Walton raconte la genèse de Façade

William Walton (1902-1983)

Façade (1922) Through gilded trellises

Edith Sitwell, récitante, Orchestre de chambre dirigé par Frederick Prausnitz

CBS ML 5 241

William Walton (1902-1983)

Ouverture Portsmouth Point (1924-25)

Philharmonia Orchestra, direction William Walton

EMI 5650032

William Walton (1902-1983)

Symphonie n°1 (1931-35) II. Presto con malizia

Philharmonia Orchestra, direction William Walton

EMI 5650032