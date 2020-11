Wilhem et ses Orphéons

Wilhem est le fondateur d'un mouvement qui a eu une importance considérable au cours du XIXème siècle, celui des Orphéons. Retour sur une pratique musicale importante en France depuis le XIXe siècle.

La création des Orphéons

En 1819, Louis WIlhem met au point la méthode qui porte son nom, destiné à enseigner le chant aux musiciens amateurs. Mais c'est en 1833 qu'il fonde le premier Orphéon, choeur d'hommes et d'enfants destiné à chanter lors de grandes fêtes. Leurs effectifs massifs (parfois plus de 12000 !) frappera longuement Berlioz, et se répandra en France mais aussi dans toute l'Europe.

Programmation musicale

Gioacchino Rossini (1792-1868)Guillaume Tell (1829) Acte I. Sc 11. Choeur "Dieu de bonté, Dieu tout puissant"

Ambrosian Opera Chorus, Royal Philharmonic Orchestra, direction Lamberto Gardelli

Warner 0190295611156/30

Antonio Sacchini (1730-1786)Renaud (1783) Acte I. Choeur "Souveraine, arbitre du sort"

Chantres du Centre de Musique baroque de Versailles, Les Talens lyriques, direction Christophe Rousset

Ediciones Singulares ES 1012

Luigi Cherubini (1760-1842)Lodoïska (1791) Acte I. Air de Titzikan "Triomphons avec noblesse"

Philippe Do (ténor), Le Cercle de l'Harmonie, direction Jérémie Rohrer

Ambroisie AM 209

François-Joseph Gossec (1734-1829)Hymne à l'Etre suprême (1794)

Chorale à Coeur Joie La Gondoire, Orchestre d'Harmonie des Gardiens de la Paix de Paris, direction Claude Pichaureau

Musifrance 245005-2

Luigi Cherubini (1760-1842)Lodoïska (1791) Ouverture

Le Cercle de l'Harmonie, direction Jérémie Rohrer

Ambroisie AM 209

Christoph Willibald von Gluck (1714-1787)Alceste (version Paris 1776) Acte I. Sc 2. Choeur "O Dieux ! Qu'allons-nous devenir ?"

Choeur Monteverdi, English Baroque Soloists, direction John Eliot Gardiner

Philips 470293-2

Alexandre Pierre François Boëly (1785-1858)Messe du Jour de Noël (1842) "Laissez paître vos bêtes"

Maîtrise des Pyrénées Orientales, direction Josep Cabré

Etoile Production EDP0402

Alexandre Pierre François Boëly (1785-1858)Messe du Jour de Noël (1842). Communion or nous dites Marie

Maîtrise des Pyrénées Orientales, direction Josep Cabré

Etoile Production EDP0402

Alexandre Pierre François Boëly (1785-1858)Messe du Jour de Noël (1842). Je me suis levé

Maîtrise des Pyrénées Orientales, direction Josep Cabré

Etoile Production EDP0402

Carl Maria von Weber (1786-1826)Robin des Bois (version française de Der Freischütz) (1821) Choeur des chasseurs "Plaisir de la chasse"

Choeur de Saint Eustache, Philharmonie de chambre hongroise, direction Jean-Paul Penin

L'Empreinte digitale ED 13100/101

Gioacchino Rossini (1792-1868)Guillaume Tell (1829) Acte I. Sc 1. Choeur "Quel jour serein"

Ambrosian Opera Chorus, Royal Philharmonic Orchestra, direction Lamberto Gardelli

EMI 7699512

Jacques Fromental Halévy (1799-1862)Le Dillettante d'Avignon (1829) Sc. 10 Choeur "Vive, Vive l'Italie"

Choeur et Orchestre Régional Avignon Provence, direction Michel Piquemal

Klarthe K073