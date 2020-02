Weimar, 1893 : "Hansel et Gretel" de Humperdinck

A la découverte d'un magnifique opéra pour les enfants inspiré du conte des frères Grimm. Une oeuvre charmante et fantastique à souhait qui réunit Engelbert Humperdinck, Richard Strauss, Hugo Wolf ou encore Richard Wagner.

Attention à la sorcière Grignote...

Le père de Hansel et Gretel vient de rentrer à la maison, un brin éméché, pour découvrir que sa femme a envoyé les enfants chercher des fraises dans la forêt parce qu'il n'y a plus rien à manger dans la maison et qu'ils avaient chanté et dansé au lieu de travailler. Mais, dit le père, comment as-tu pu les envoyer dans la forêt alors que la nuit est noire, sans étoile ni lune, et que la sorcière Grignote y habite "une sorcière aussi vieille que les pierres, qui tient ses pouvoir de Satan en personne". "Dans sa maison, elle attire les enfants avec des gâteaux magiques. Dans un four chauffé à blanc la sorcière l'enfourne promptement"

La partition de Hansel et Gretel de Humperdinck est parsemée de mélodies populaires, de passages proches des comptines enfantines, mais soudain l'atmosphère musicale change, et on est en plein drame wagnérien. C'est que pendant tout le temps où le compositeur y a travaillé, le projet est devenu de plus en plus ambitieux. Alors que l'ouvrage est un Singspiel, avec des passages parlés, son grand ami Hugo Wolf lui conseille de le transformer en un véritable opéra, où tout est mis en musique, jusqu'au moindre dialogue, mais il hésite...

Hansel et Gretel en concert à Oullins (69)

Du mercredi 15 avril 2020 au mercredi 22 avril 2020Théâtre de la Renaissance. Dès 8 ans

Inspirée du conte Nennillo e Nennella, publié au XVIIe siècle par l’Italien Giambattista Basile, l’histoire d’Hänsel et Gretel a connu bien des versions. Sous la plume des frères Grimm, elle perd son caractère terrifiant, le cannibalisme étant remplacé par un déluge de pâtisseries. Engelbert Humperdinck s’en empare à son tour et transforme l’œuvre en opéra romantique. Il est créé le 23 décembre 1893 à Weimar, sous la direction de Richard Strauss. Dans la mouture présentée à l’Opéra de Lyon, le compositeur Sergio Menozzi et l’écrivain Henri-Alexis Baatsch, donnent plus d’importance au rôle de Gretel. Ils renouent également avec la dimension familiale et divertissante du conte et inquiétante de l'histoire originelle. Tandis que l’orchestre est remplacé par un sextuor d’instruments, les jeunes voix du Studio et de la Maîtrise de l’Opéra de Lyon apportent une fraîcheur réjouissante.

