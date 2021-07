Vsevolod Zaderatsky, la musique pour vivre

Vsevolod Zaderatsky vécut toute sa vie les persécutions, humiliations et interdictions de la censure soviétique. S'il eut la vie sauve, ce fut au prix de sa carrière et de sa notoriété. Retour sur un talentueux compositeur muselé par les diktats politiques.

Son temps viendra

Né aux mêmes dates que Prokofiev, Vsevolod Zaderatsky ne put voyager pour se faire connaître. Malgré un langage moderne qu'il "adoucit" pour se faire mieux voir, cette tête de turc du régime soviétique connut l'exil dans des villes sans activité, échappa une fois à l'exécution et survécut plusieurs années au goulag. Pourtant, son catalogue recèle des trésors musicaux dont le moindre n'est pas ses 24 préludes et fugues pour piano. Il est temps aujourd'hui de réhabiliter ce compositeur non épargné par l'Histoire.

Programmation musicale

Vsevolod Zaderatsky (1891-1953)24 Préludes et Fugues (1937-39), Prélude n°24 en ré mineur

Jascha Nemtsov, piano

Profil PH15028

Vsevolod Zaderatsky (1891-1953)Symphonie de chambre (1935) I. Andante non troppo

Studio de Musique Nouvelle de Moscou, direction Igor Dronov (enregistré au Conservatoire de Moscou le 11 octobre 2017)

Dispo sur YouTube

Vsevolod Zaderatsky (1891-1953)24 Préludes pour piano (1934) Prélude n°18 en fa mineur

Jascha Nemtsov, piano

Profil PH09040

Vsevolod Zaderatsky (1891-1953)24 Préludes pour piano (1934) Prélude n°4 en mi mineur

Jascha Nemtsov, piano

Profil PH09040

Vsevolod Zaderatsky (1891-1953)24 Préludes pour piano (1934) Prélude n°10 en ut dièse mineur Jascha Nemtsov, piano

Profil PH09040

Vsevolod Zaderatsky (1891-1953)Sonate pour piano n°1 (1928)

Jascha Nemtsov, piano

Hänssler classics HC17035

Vsevolod Zaderatsky (1891-1953)L'Usine pour orchestre symphonique (1935)

Orchestre Symphonique d'Etat de la Fédération Russe Evgeny Svetlanov, direction Vladimir Jurowski (enregistré à Vienne 17 octobre 2016)

Dispo sur YouTube

Vsevolod Zaderatsky (1891-1953)24 Préludes et Fugues pour piano (1937-39) Fugue n°10 en ut dièse mineur Jascha Nemtsov, piano

Profil PH09040

Vsevolod Zaderatsky (1891-1953)24 Préludes et Fugues (1937-39) Prélude n°2 en la mineur

Jascha Nemtsov, piano

Profil PH15028

Vsevolod Zaderatsky (1891-1953)24 Préludes et Fugues (1937-39) Fugue n°4 en mi mineur

Jascha Nemtsov, piano

Profil PH15028

Vsevolod Zaderatsky (1891-1953)24 Préludes et Fugues (1937-39) Prélude n°11 en si majeur

Jascha Nemtsov, piano

Profil PH15028

Vsevolod Zaderatsky (1891-1953)24 Préludes et Fugues (1937-39) Fugue n°14 en la majeur

Jascha Nemtsov, piano

Profil PH15028

