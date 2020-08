Le voyage de Charles de Brosses en Italie 3/3

Charles de Brosses, souvent connu sous le nom de “Président de Brosses” parce qu’il avait terminé sa carrière de magistrat comme président du tribunal de Dijon, relate à ses amis ses voyages dans des lettres colorées, qu'il nomme ses "Lettres familières". En 1739 et 1740, il effectue un voyage en Italie, dans le but d'étudier les manuscrits de Salluste, l'historien romain.

À son arrivée dans le Sud, à la fin du mois d’octobre 1739, Charles de Brosse est immédiatement séduit par Naples : c'est une ville bruyante et mouvementée, à l'image d'une capitale comme Londres ou Paris. L’écrivain croque la baie de Naples d’un coup de plume : “au fond d’une espèce de golfe, étendue en demi-lune, le long du rivage, contre un rocher”. Les voitures en coquilles tirées par de petits chevaux entraînent les citadins pressés dans un vacarme de carrosses.

À mon sens, Naples est la seule ville d'Italie qui sente véritablement sa capitale ; le mouvement, l'affluence du peuple, l'abondance et le fracas perpétuel des équipages ; une cour dans les formes, et assez brillante, le train et l'air magnifique qu'ont les grands seigneurs : tout contribue à lui donner cet extérieur vivant et animé qu'ont Paris et Londres, et qu'on ne trouve point du tout à Rome.