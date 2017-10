Vincenzo Bellini à Milan en 1831 (5/5)

Programmation musicale

Vincenzo Bellini (1801-1835)

Vaga luna che inargenti (1829)

José Carreras, ténor, Ronald Schneider, piano

Acanta 233552

Vincenzo Bellini (1801-1835)

Norma (1831) Acte II. Sc 3. Duo Pollione, Norma "Dammi quel ferro"

Mario Fillipeschi, Pollione, Maria Callas, Norma, Choeur et Orchestre de la Scala de Milan, direction Tullio Serafin (enrt 1954)

Warner Classics 0825646341115

Vincenzo Bellini (1801-1835)

Norma (1831) Acte II. Sc 1. "Dormono entrambi"

Maria Callas, Norma, Choeur et Orchestre de la Scala de Milan, direction Tullio Serafin (enrt 1954)

Warner Classics 0825646341115

Vincenzo Bellini (1801-1835)

Norma (1831) Acte I. Sc 1. Cabalette de Norma et choeur "Ah bello a me ritorna"

Maria Callas, Norma, Choeur et Orchestre de la Scala de Milan, direction Tullio Serafin (enrt 1954)

Warner Classics 0825646341115

Vincenzo Bellini (1801-1835)

Norma (1831) Acte II. Sc 2. Choeur "Non parti"

Maria Callas, Norma, Choeur et Orchestre de la Scala de Milan, direction Tullio Serafin (enrt 1954)

Warner Classics 0825646341115

Vincenzo Bellini (1801-1835)

Norma (1831) Sinfonia

Orchestre La Scintilla, direction Adam Fischer

Decca 478 3517

Vincenzo Bellini (1801-1835)

Norma (1831) Acte I. Sc 1. Cavatine de Norma et choeur "Casta Diva"

Maria Callas, Norma, Choeur et Orchestre de la Scala de Milan, direction Tullio Serafin (enrt 1954)

Warner Classics 0825646341115

Vincenzo Bellini (1801-1835)

Norma (1831) Acte I. Sc 2 Trio Norma, Pollione, Adalgisa et choeur "Vanne, sì, mi lascia, indegno"

Maria Callas, Norma, Mario Fillipeschi, Pollione, Ebbe Stignani, Adalgisa

Choeur et Orchestre de la Scala de Milan, direction Tullio Serafin (enrt 1954)

Warner Classics 0825646341115 (cf livret p 10)

Vincenzo Bellini (1801-1835)

Norma (1831) Acte II. Sc 3 Finale Trio Norma, Pollione, Oroveso et choeur "Deh non volerli vittime"

(Voir p. 20 du livret traduit en français )

Maria Callas, Norma, Mario Fillipeschi, Pollione, Nicola Rossi-Lemeni, Oroveso

Choeur et Orchestre de la Scala de Milan, direction Tullio Serafin (enrt 1954)

Warner Classics 0825646341115

Portrait de Vincenzo Bellini par Giuseppe Tivoli © DEA /A. Dagli Orti /De Agostini / Getty Images