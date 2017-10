Vincenzo Bellini à Milan en 1831 (3/5)

Programmation musicale

Vincenzo Bellini (1801-1835)

La Sonnambula (1831) Acte II. Choeur "Qui la selva è piu folta e ombrosa"

Choeur et Orchestre de la Scala de Milan, direction Antonino Votto (enregistré en 1957 à Milan)

EMI 7473788

Vincenzo Bellini (1801-1835)

La Sonnambula (1831) Acte I. Sc 2. Choeur "Osservate l'uscio è aperto"

Choeur et Orchestre de la Scala de Milan, direction Antonino Votto (enregistré en 1957 à Milan)

EMI 7473788

Vincenzo Bellini (1801-1835)

La Sonnambula (1831) Acte I. Aria Rodolfo avec chœur "Vi ravviso o luoghi ameni "

Nicola Zaccaria, baryton, Orchestre de la Scala de Milan, direction Antonino Votto (enregistré en 1957 à Milan)

EMI 7473788

Vincenzo Bellini (1801-1835)

La Sonnambula (1831) Acte I. Duetto et choeur Amina, Elvino "Prendi l'anel"

Maria Callas, Amina, Nicola Monti, Elvino, Choeur et Orchestre de la Scala de Milan, direction Antonino Votto (enregistré en 1957 à Milan)

EMI 7473788

Vincenzo Bellini (1801-1835)

La Sonnambula (1831) Acte I. Duetto et choeur Amina, Elvino "Ah vorrei "

Maria Callas, Amina, Nicola Monti, Elvino, Choeur et Orchestre de la Scala de Milan, direction Antonino Votto (enregistré en 1957 à Milan)

EMI 7473788

Vincenzo Bellini (1801-1835)

La Sonnambula (1831) Acte I. Cabaletta d'Amina et choeur "Sovra il sen"

Maria Callas, Amina, Choeur et Orchestre de la Scala de Milan, direction Leonard Bernstein (enrt public mars 1955)

Warner 190295844653

Vincenzo Bellini (1801-1835)

La Sonnambula (1831) Acte I. Sc 1. Air d'Amina "Come per me sereno"

Maria Callas, Amina, Orchestre de la Scala de Milan, direction Antonino Votto (enregistré en 1957 à Milan)

EMI 7473788

Gioacchino Rossini (1792-1867)

Otello (1816) Acte III. Air de Desdémone "Assisa a pie d'un salice "

Patrizia Ciofi, soprano, Orchestre International d'Italie, direction David Golub

Dynamic CDS 603/1-2

Gioacchino Rossini (1792-1867)

Semiramide (1823) Acte I. Air de Semiramide "Bel raggio lusinghier"

Maria Callas, soprano, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, direction Nicola Rescigno (enrt 1965)

EMI 5664642

Gioacchino Rossini (1792-1867)

Tancredi (1813) Acte I. Récitatif Tancredi Amenaide "Oh qual scegliesti''

Vesselina Kasarova, Tancredi, Eva Mei, Amenaide, Orchestre de la Radio de Munich, idrection Roberto Abbado

RCA 09026 68349 2

Gaetano Donizetti (1797-1848)

Anna Bolena (1830) Acte II. Air d'Anna "Coppia iniqua, l'estrema vendetta"

Maria Callas, soprano, Philharmonia Orchestra et Chorus, direction Nicola Rescigno (enregistré en 1958)

Warner 0825646340149

Vincenzo Bellini (1801-1835)

L'abandono, romance

Cecilia Bartoli, mezzo-soprano, James Levine, piano

Decca 455513-2

Mikhail Glinka (1804- 1857)

Divertissement brillant sur des thèmes de la Somnambule de Bellini (1832)

Quatuor Prazak, Lukas Klansky, piano, Pavel Netjec, contrebasse

Praga PRD/DSD 250 294

Alessandro Rolla (1757-1841)

Concertino pour alto en mi bémol majeur BI 328 (1808) III. Polonese. Allegretto

Simonide Braconi, alto, Orchestre de chambre Ferruccio Busoni, direction Massimo Belli

Brilliant Classics 94971

Portrait de Vincenzo Bellini par Giuseppe Tivoli © DEA /A. Dagli Orti /De Agostini / Getty Images