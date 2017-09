Vincent d’Indy à Paris en 1906 (5/5)

Programmation musicale

♫ César Franck (1822-1890)

Les Béatitudes (1869-1879) 5ème Béatitude "Heureux les miséricordieux"

Choeur de Radio France, Orchestre Philharmonique de Radio France, direction Armin Jordan

Musifrance ECD 88217

♫ Vincent d'Indy (1851-1931)

Symphonie cévenole "sur un chant montagnard français" (1886) I. Assez lent - Modérément animé - Allegro

Catherine Collard, piano, Orchestre Philharmonique de Radio France, direction Marek Janowski

Musifrance 2292-45821-2

♫ Vincent d'Indy (1851-1931)

Vêpres du commun des martyrs op 51 (1899) III. "Qui mihi ministrat me sequatur"

Arturo Sacchetti, orgue

(Enreg. non commercialisé)

♫ Vincent d'Indy (1851-1931)

Cantate Domino op 22 (1885)

Coro Polifonico "Antonio Foraboschi" di Palazzolo dello Stella, Daniele Toffolo, orgue, direction Roberto de Nicolò

(Enreg. non commercialisé)

♫ Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525/26-1594)

Motet Assumpta est Maria a 6

The Sixteen, direction Harry Christophers

Coro COR16102

♫ Vincent d'Indy (1851-1931)

Souvenirs (1906)

Orchestre national royal d'Ecosse, direction Jean-Luc Tingaud

Naxos 8.573522

♫ Vincent d'Indy (1851-1931)

Poème des Montagnes op 15 II. Danses rythmiques

Vincent d'Indy, piano, enregistré en 1923

(Enreg. non commercialisé)

♫ Vincent d'Indy (1851-1931)

Suite dans le style ancien op 24 (1886) V. Ronde française

Ensemble Viotta (membres de l'Orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam)

Channel Classics CCS 8595

♫ Vincent d'Indy (1851-1931)

Symphonie cévenole "sur un chant montagnard français" (1886) III. Animé

Catherine Collard, piano, Orchestre Philharmonique de Radio France, direction Marek Janowski

Musifrance 2292-45821-2

Lien

Thèse de Déodat de Séverac (La Schola Cantorum 1907) "La Centralisation et les petites chapelles musicales"

Bibliographie

Léon Vallas, Vincent d’Indy Tome I : la jeunesse 1851-1886 (Albin Michel, 1949)

Léon Vallas, Vincent d’Indy Tome II : la maturité, la vieillesse (Albin Michel, 1949)

Vincent d’Indy, Ma Vie (Séguier, 2001)

Marie-Marguerite de Fraguier, Vincent d’Indy, souvenirs d’une élève (Jean Naert 1934)

Vincent d’Indy et son temps (collectif sous la direction de Manuela Schwarz) (Mardaga, 2006)

Fervaal devant la presse (Durand et fils / Calmann Lévy 1897)

La Schola Cantorum, son histoire depuis sa fondation jusqu’en 1925 (Bloud et Gay 1927)

J. et F. Maillard, Vincent d’Indy, Le Maître et sa musique, la Schola Cantorum (Zurfluh 1994)