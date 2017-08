Vincent d’Indy à Paris en 1906 (4/5)

Programmation musicale

♫ Déodat de Séverac (1872-1921)

En Languedoc (1903-04 - Création publique à la Société Nationale 3 février 1906) V. Le jour de la foire au mas

Aldo Ciccolini, piano

EMI 685850 2

♫ Maurice Ravel (1875-1937)

Sonatine (1903-05 - Création publique à la Société Nationale le 31 mars 1906) I. Modéré

Walter Gieseking, piano

BBC BBCL 4030-2

♫ Claudio Monteverdi (1567-1653)

Orfeo (1607 - donné en 1904 à la Schola Cantorum et édité en 1905 dans une version de Vincent d'Indy) Toccata

Orchestre du festival d'été de Hitzacker (1955), direction August Wenzinger

DGG 4796466

♫ Claudio Monteverdi (1567-1653)

Orfeo (1607 - donné en 1904 à la Schola Cantorum et édité en 1905 dans une version de Vincent d'Indy) Acte II. Air d'Orfeo "Elle est morte"

Gérard Souzay, Orfeo, Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, direction Edouard Lindenberg (enregistré en février 1950)

COl Legno GL 100.573

♫ Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Cantate BWV 37 "Wer da gläubet und getauft wird" Celui qui croira et sera baptisé (1724) Choral "Den Glauben mir verleihe"

Choeur et Orchestre de Chambre du RIAS de Berlin, direction Karl Ristenpart

Audite 21.415/3

♫ Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Hippolyte et Aricie (1733) I. Ouverture

Orchestre de chambre anglais, direction Anthony Lewis (enregistrement 1966)

L'Oiseau Lyre 390 287

♫ Alexandre Guilmant (1837-1911)

Sonate n°1 en ré mineur op 42 (1875) III. Final

Olivier Latry, orgue Cavaillé-Coll de Notre-Dame de Paris

Naïve V 5338

♫ Hector Berlioz (1803-1869) / Transcription Alexandre Guilmant (1837-1911)

La Damnation de Faust (1846) Marche hongroise

Georges Bessonnet, orgue Delangue de la Chapelle Sainte-Marie d'Antony

Syrius 141357

♫ Charles Bordes (1863-1909)

Suite basque op 6 (1887) IV. Pordon Dantza

Carlo Jans, flûte, Quatuor Martinu

Arcodiva UP 0104-2 131

♫ Vincent d'Indy (1851-1931)

Symphonie cévenole "sur un chant montagnard français" (1886) I. Assez lent - Modérément animé - Allegro

Catherine Collard, piano, Orchestre Philharmonique de Radio France, direction Marek Janowski

Musifrance 2292-45821-2

♫ René de Castéra (1873-1955)

Concert pour piano, violoncelle, flûte et clarinette (1922) I. Paysage

Linda Hall piano, Dean Leblanc, clarinette, Samuel Magill, violoncelle, Lucian Rinando, flûte

Azur AZC 109

♫ Isaac Albeniz (1860-1909)

Iberia, 1er cahier (1905) Fête-Dieu à Séville

Jean-François Heisser, piano

Musicales Actes Sud ASM 01

♫ Vincent d'Indy (1851-1931)

Symphonie n°2 op 57 (1902-03) IV. Finale

Orchestre National Royal d'Ecosse, direction Jean-Luc Tingaud

Naxos 8.573522

Lien

Congrès de la Chanson populaire Montpellier 1906 (article de la Tribune de Saint Gervais)

Bibliographie

Léon Vallas, Vincent d’Indy Tome I : la jeunesse 1851-1886 (Albin Michel, 1949)

Léon Vallas, Vincent d’Indy Tome II : la maturité, la vieillesse (Albin Michel, 1949)

Vincent d’Indy, Ma Vie (Séguier, 2001)

Marie-Marguerite de Fraguier, Vincent d’Indy, souvenirs d’une élève (Jean Naert 1934)

Vincent d’Indy et son temps (collectif sous la direction de Manuela Schwarz) (Mardaga, 2006)

Fervaal devant la presse (Durand et fils / Calmann Lévy 1897)

La Schola Cantorum, son histoire depuis sa fondation jusqu’en 1925 (Bloud et Gay 1927)

J. et F. Maillard, Vincent d’Indy, Le Maître et sa musique, la Schola Cantorum (Zurfluh 1994)