Vincent d’Indy à Paris en 1906 (3/5)

Programmation musicale

♫ Vincent d'Indy (1851-1931)

Jour d'été à la montagne (1905 - Création 18 février 1906) II. Jour

Orchestre Philharmonique de Radio France, direction Marek Janowski

Musifrance 2292-45821-2

♫ Vincent d'Indy (1851-1931)

Tableaux de voyage op 36 (Version orchestre 1892) I. Prélude

Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire, direction Pierre Dervaux

EMI 7643642

♫ Vincent d'Indy (1851-1931)

Tableaux de voyage op 36 (Version orchestre 1892) II. En marche

Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire, direction Pierre Dervaux

EMI 7643642

♫ Vincent d'Indy (1851-1931)

Fervaal (1889-95 - Création Bruxelles 1897) Prologue "Par la splendeur de ton regard"

Jean Mollien, Fervaal, chef celte, Micheline Grancher, Guihen, sarrazine, Orchestre Radio Lyrique, direction Pierre Michel Le Conte

Malibran-Music MR771

♫ Vincent d'Indy (1851-1931)

Fervaal (1889-95 - Création Bruxelles 1897) Acte II. "Restons unis pour la défense"

Jean Mollien, Fervaal, chef celte, Pierre Germain, Arfagard, Orchestre Radio Lyrique, direction Pierre Michel Le Conte

Malibran-Music MR771

♫ Anonyme (Chant grégorien)

Répons Recessit Pastor

Choeur des Moines de Solesmes

Nocturne SN03

♫ Richard Wagner (1813-1883)

Parsifal (1882) Acte III. Prélude

Orchestre du Festival de Bayreuth, direction Hans Knappertsbusch

Orfeo C 690 074 L

♫ Richard Wagner (1813-1883)

Parsifal (1882) Acte III. Sc 1. Kundry, Gurnemanz "Dienen, dienen"

Martha Mödl, Kundry, Hans Hotter, Gurnemanz, Orchestre du Festival de Bayreuth, direction Hans Knappertsbusch

Orfeo C 690 074 L

♫ Vincent d'Indy (1851-1931)

Symphonie n°2 op 57 (1902-03) I. Extrêmement lent. Très vif

Orchestre National Royal d'Ecosse, direction Jean-Luc Tingaud

Naxos 8.573522

Travail de la Commission de 1892 pour une réforme du Conservatoire

