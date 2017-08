Vincent d’Indy à Paris en 1906 (2/5)

Programmation musicale

♫ Vincent d'Indy (1851-1931)

Wallenstein op 28 (1881) II. Max et Thécla (Les Piccolomini)

Orchestre National de la BBC du Pays de Galles, direction Thierry Fischer

Hypérion CDA67690

♫ Vincent d'Indy (1851-1931)

Jour d'été à la montagne (1905 Création 18 février 1906) I. Aurore

Orchestre Philharmonique de Radio France, direction Marek Janowski

Musifrance 2292-45821-2

♫ Vincent d'Indy (1851-1931)

Jour d'été à la montagne (1905 Création 18 février 1906) II. Jour

Orchestre Philharmonique de Radio France, direction Marek Janowski

Musifrance 2292-45821-2

♫ Vincent d'Indy (1851-1931)

Jour d'été à la montagne (1905 Création 18 février 1906) III. Soir

Orchestre Philharmonique de Radio France, direction Marek Janowski

Musifrance 2292-45821-2

♫ Hector Berlioz (1803-1869)

Symphonie fantastique (1830) II. Un bal

Orchestre des concerts Colonne, direction Pierre Dervaux

Concerts Colonne SCC 511/15

♫ Vincent d'Indy (1851-1931)

Istar (1896 - Création parisienne par l'orchestre Colonne en 1898)

Orchestre Philharmonique du Luxembourg, direction Emmanuel Krivine

Timpani 1C1101

