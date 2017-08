Vincent d’Indy à Paris en 1906 (1/5)

Programmation musicale

♫ Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Cantate BWV 106 Actus tragicus (1707)

Air de ténor "Ach Herr lehre uns bedenken"

Dieter Weimann, ténor, Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, direction Hans-Joachim Rozsch

Berlin Classics 0090252 BC

♫ Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Cantate BWV 106 Actus tragicus (1707)

Choeur " Es ist der alte Bund "

Choeur et Orchestre baroque d'Amsterdam, direction Ton Koopman

Erato 4509-98536-2

♫ Vincent d'Indy (1851-1931)

Poème des montagnes (1881) II. Danses rythmiques (La bien-aimée)

Michael Schafer, piano

Genuin GEN 87083

♫ Vincent d'Indy (1851-1931)

Symphonie sur un chant montagnard français "Cévenole" (1886) III. Finale

Catherine Collard, piano, Orchestre Philharmonique de Radio France, direction Marek Janowski

Musifrance 2292-45821-2

♫ Vincent d'Indy (1851-1931)

Souvenirs (1906)

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, direction James DePreist

Koch International Classics 3-7280-2 H1

pl 5 du début, micro à 2'50

♫ Vincent d'Indy (1851-1931)

Quatuor en Ré majeur op 35 (1890) I. Lent et soutenu. Modérément animé

Quatuor Joachim

Calliope CAL 9891.2

♫ Maurice Ravel (1875-1937)

Miroirs (1905 Création le 6 janvier 1906 à la Société Nationale) Une barque sur l'Océan

François-Joël Thiollier, piano

Naxos 8.550686

♫ Maurice Ravel (1875-1937)

Miroirs (1905 Création le 6 janvier 1906 à la Société Nationale) Alborada del Gracioso

Dinu Lipatti, piano

Emi 2073182

♫ Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Symphonie n°5 en ut mineur op 67 III. Scherzo et IV. Finale

Orchestre Philharmonique de Berlin, direction Sir Simon Rattle

Berliner Philharmoniker BPHR160091-2

♫ César Franck (1822-1890)

Psyché, poème symphonique (1887) Deuxième partie. III. Psyché et Eros

Orchestre National de Lyon, direction Emmanuel Krivine

Denon CO-75199

Bibliographie

Léon Vallas, Vincent d’Indy Tome I : la jeunesse 1851-1886 (Albin Michel, 1949)

Léon Vallas, Vincent d’Indy Tome II : la maturité, la vieillesse (Albin Michel, 1949)

Vincent d’Indy, Ma Vie (Séguier, 2001)

Marie-Marguerite de Fraguier, Vincent d’Indy, souvenirs d’une élève (Jean Naert 1934)

Vincent d’Indy et son temps (collectif sous la direction de Manuela Schwarz) (Mardaga, 2006)

Fervaal devant la presse (Durand et fils / Calmann Lévy 1897)

La Schola Cantorum, son histoire depuis sa fondation jusqu’en 1925 (Bloud et Gay 1927)

J. et F. Maillard, Vincent d’Indy, Le Maître et sa musique, la Schola Cantorum (Zurfluh 1994)