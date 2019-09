Vienne, 1824 : Schubert compose la Sonate Arpeggione

La sonate composée par Schubert pour l'arpeggione a certainement été appréciée par ses amis, et notamment par celui à qui elle était destinée : Vinzenz Schuster. Néanmoins comme de nombreuses de ses œuvres, elle a dû attendre très longtemps pour être publiée. Jusqu'en 1871. A ce moment-là (le compositeur et le premier interprète sont morts depuis longtemps), le titre mentionne "Sonate pour arpeggione ou violoncelle". Une partie de violon alternative est proposée également. Il est vrai que depuis l'audition de décembre 1824, l'instrument originel a disparu, et comme Schubert n'a pas écrit spécifiquement pour le violoncelle, on était bien content de lui fournir cette partition…

La Sonate Arpeggione jouée par Nicolas Deletaille, (arpeggione) et Alain Roudier, (fortepiano)

Programmation musicale

Franz Schubert (1797-1828)

Sonate Arpeggione (novembre 1824) I. Allegro moderato

Nicolas Deletaille, arpeggione Benjamin Labrique, 2001, Paul Badura-Skoda, pianoforte Conrad Graf, v. 1820

Fuga Libera FUG529

Franz Schubert (1797-1828)

Sonate Arpeggione (novembre 1824) II. Adagio Sonia Wieder-Atherton, violoncelle, Imogen Cooper, piano

RCA 74321 63098 2

Franz Schubert (1797-1828)

Sonate Arpeggione (novembre 1824) III. Allegretto

Sonia Wieder-Atherton, violoncelle, Imogen Cooper, piano

RCA 74321 63098