Vienne, 1788 : Mozart compose la Symphonie n°41 "Jupiter"

Nous sommes le 10 août 1788 à Vienne. Après des semaines de travail effréné, Mozart achève son ultime symphonie, la Symphonie n° 41 en Do majeur KV.551 dite « Jupiter »...

Une somme du genre symphonique

On peut très bien imaginer que Mozart qui compose directement au propre, à peu près sans ratures et sans remords, a longuement pensé à ces trois symphonies de l'été 1788 avant de les coucher sur le papier. On peut même imaginer qu'ils les a envisagées comme une somme, douze mouvements qui font à cette date, le point sur la symphonie. Et dans l'écriture du dernier des douze mouvements, le finale de la Symphonie n°41, il réussit même la réunion des gouts. Goût du contrepoint le plus savant et le plus rigoureux allié au goût du théâtre tragique ou comique, seria ou buffa. Tout l'univers en un seul mouvement !

Le journal Allgemeine musikalische Zeitung de 1808 présente cette oeuvre comme un grand classique des concerts viennois. Elle est « jugée comme le morceau préféré des amateurs d'art de la ville au point que chaque année, on ne pouvait la leur refuser » et la considère comme « le plus grand triomphe de la composition instrumentale ».

Un surnom qui n'est pas de Mozart

La Symphonie no 41 en ut majeur, KV. 551 est composée en juillet et août 1788. La dernière note est écrite le 10 août 1788. Mozart est alors âgé de 32 ans et en proie à de grandes difficultés financières... On doit le surnom de "Jupiter" non pas à Mozart mais à l'organisateur de concerts Johann Peter Salomon (1745-1815).

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Symphonie 41 en Do majeur K 551 (1788) I. Allegro vivace

Orchestre baroque de Fribourg, direction René Jacobs

Harmonia Mundi HMC 901958

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Un bacio di mano K 541 (mai 1788)

Bryn Terfel, basse, Orchestre de chambre d'Ecosse, direction Charles Mackerras

DGG 00289 477 5886

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Symphonie 41 en Do majeur K 551 (1788) I. Allegro vivace

Orchestre baroque de Fribourg, direction René Jacobs

Harmonia Mundi HMC 901958

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Symphonie 41 en Do majeur K 551 (1788) II. Andante cantabile

Orchestre des Champs Elysées, direction Philippe Herreweghe

Outhere LPH011

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Symphonie 41 en Do majeur K 551 (1788) III. Menuetto Allegretto

Orchestre des Champs Elysées, direction Philippe Herreweghe

Outhere LPH011

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Menuet K 461 n°4 en si bémol majeur (Vienne 1784)

Ensemble Mozart de Vienne, direction Willy Boskovsky

Decca 478 9859

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Symphonie 41 en Do majeur K 551 (1788) IV. Molto Allegro

Orchestre baroque de Fribourg, direction René Jacobs

Harmonia Mundi HMC 901958

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Messe brève en fa majeur (1774) III. Credo

Choeur Arnold Schoenberg, Concentus Musicus de Vienne, direction Nikolaus Harnoncourt

Teldec 3984-23569-2

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Symphonie 41 en Do majeur K 551 (1788) IV. Molto Allegro

Orchestre baroque de Fribourg, direction René Jacobs

Harmonia Mundi HMC 901958

