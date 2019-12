Vienne, 1788 : Mozart compose la Symphonie n°41 "Jupiter"

Première diffusion le 1er octobre 2018.

La Symphonie no 41 en ut majeur, KV. 551 est composée en juillet et août 1788. La dernière note est écrite le 10 août 1788. Mozart est alors âgé de 32 ans et en proie à de grandes difficultés financières...

On doit le surnom de "Jupiter" non pas à Mozart mais à l'organisateur de concerts Johann Peter Salomon (1745-1815). Le journal Allgemeine musikalische Zeitung de 1808 présente cette oeuvre comme un grand classique des concerts viennois. Elle est « jugée comme le morceau préféré des amateurs d'art de la ville au point que chaque année, on ne pouvait la leur refuser » et la considère comme « le plus grand triomphe de la composition instrumentale ».

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Symphonie 41 en Do majeur K 551 (1788) I. Allegro vivace

Orchestre baroque de Fribourg, direction René Jacobs

Harmonia Mundi HMC 901958

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Un bacio di mano K 541 (mai 1788)

Bryn Terfel, basse, Orchestre de chambre d'Ecosse, direction Charles Mackerras

DGG 00289 477 5886

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Symphonie 41 en Do majeur K 551 (1788) II. Andante cantabile

Orchestre des Champs Elysées, direction Philippe Herreweghe

Outhere LPH011

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Symphonie 41 en Do majeur K 551 (1788) III. Menuetto Allegretto

Orchestre des Champs Elysées, direction Philippe Herreweghe

Outhere LPH011

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Menuet K 461 n°4 en si bémol majeur (Vienne 1784)

Ensemble Mozart de Vienne, direction Willy Boskovsky

Decca 478 9859

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Symphonie 41 en Do majeur K 551 (1788) IV. Molto Allegro

Orchestre baroque de Fribourg, direction René Jacobs

Harmonia Mundi HMC 901958

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Messe brève en fa majeur (1774) III. Credo

Choeur Arnold Schoenberg, Concentus Musicus de Vienne, direction Nikolaus Harnoncourt

Teldec 3984-23569-2

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

